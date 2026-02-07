قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وزير السياحة والآثار: نمو الحركة من تركيا بنسبة 43%

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار
محمد الاسكندرانى

استهل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءاته المهنية التي يعقدها خلال زيارته لمدينة إسطنبول بدولة تركيا للمشاركة في المعرض السياحي الدولي EMITT 2026، بعقد عدد من الاجتماعات مع مسئولي وممثلي بعض شركات الطيران التركية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بما يُسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات.

واستعرض الوزير، خلال هذه اللقاءات، أبرز المقاصد السياحية الجديدة في مصر ولا سيما بمنطقة الساحل الشمالي ومدينة العلمين الجديدة، والبحر الأحمر، مشيراً إلى ما تتيحه هذه المقاصد من فرص واعدة لفتح خطوط طيران جديدة، بجانب وجود برامج طموحة تستهدف زيادة أعداد رحلات الطيران بين مصر وتركيا.

وأشار إلى برامج تحفيز الطيران التي تقدمها الوزارة، والتي أسهمت بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، كما استعرض برامج التحفيز التي يتم تصميمها خصيصاً خلال موسم الصيف لزيادة رحلات الطيران إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وهو ما انعكس في زيادة كبيرة بأعداد السائحين الوافدين إليهما خلال العام الماضي.

ودعا الوزير إلى بحث إمكانية تسيير رحلات طيران إلى الأقصر وأسوان خلال أشهر الصيف، والاستفادة من برامج التحفيز التي تقدمها الوزارة في هذا الشأن.

زيادة عدد الطيران 500% إلى مدينة العلمين

 

وأوضح الوزير أن الموسم السياحي في مصر ممتد على مدار العام، مشيراً إلى أن موسم الصيف الماضي شهد زيادة كبيرة في عدد رحلات الطيران العارض، حيث بلغت نسبة الزيادة ما يقرب إلى 500% إلى مدينة العلمين، والتي استقبلت سائحين من 106 جنسيات مختلفة، و 56% إلى مدينة مطروح، و135% إلى مدينة الأقصر، و175% إلى مدينة أسوان.

كما أشار إلى ارتفاع أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من تركيا خلال عام 2025 بنسبة نمو بلغت نحو 43% مقارنة بعام 2024، متوقعاً استمرار هذا النمو خلال عام 2026.

وتحدث الوزير عن تنوع المقومات والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري ولا مثيل لها حول العالم، وما تتيحه من إمكانية الجمع بين تجارب سياحية متعددة، مشيراً إلى أهمية التعاون مع منظمي الرحلات وشركات السياحة في تصميم برامج سياحية متنوعة والترويج لها، بما يُسهم في إتاحة فرص لفتح خطوط طيران داخلية جديدة لربط المقاصد السياحية المختلفة.

وأكد الوزير على أن الوزارة تولي اهتماماً خاصاً بجذب مختلف شرائح السائحين، مع العمل على تقديم خدمات ومنتجات سياحية متخصصة تلبي احتياجات الشرائح ذات الإنفاق المرتفع.

ومن جانبهم، استعرض مسئولو شركات الطيران حجم أعمالهم إلى مصر خلال عام 2025، مشيرين إلى هناك زيادة ملحوظة شهدتها أعداد السائحين الأتراك الوافدين إلى مصر خلال العام ذاته، ولا سيما إلى مدينة شرم الشيخ، متوقعين استمرار هذا النمو خلال عام 2026 وخاصة في ظل وجود طلب متزايد في الحجوزات مع بداية العام، كما استعرضوا خططهم التشغيلية خلال عام 2026.

وأضافوا أنهم يقومون بتسيير رحلات إلى مدن شرم الشيخ والغردقة، بالإضافة إلى القاهرة، مع إضافة مدينة الإسكندرية مؤخراً إلى شبكة وجهاتهم، لافتين إلى أنه خلال موسم الشتاء يتم تسيير رحلات إلى مدينتي الأقصر ومرسى علم، هذا بالإضافة إلى تنفيد حملات ترويجية مخصصة لمصر، معربين عن تطلعهم لاستمرار وتعزيز التعاون مع الوزارة وخاصة في ضوء ما تتيحه السوق التركية من فرص كبيرة لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.


شريف فتحي وزير السياحة والآثار EMITT EMITT 2026 السياحة

