عاجل
وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ
نجم المصري البورسعيدي: زملائي سر التألق.. ودعم الجماهير منحنا الفوز على الاتحاد
أسعار العملات في مصر اليوم الأحد وفقا لآخر تحديث
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات
انسحاب مفاجئ من المفاوضات| مُقرب من ترامب يكشف من أفشل الصفقة برعاية مصرية قطرية
تحذيرات أممية .. 23 شهيدًا و124 جريحًا جراء عمليات إنزال المساعدات غير الآمنة
بعد التأهل للدور الرئيسي .. تعرّف على مجموعة مصر بكأس العالم لليد تحت 19 عامًا
«الغندور» يكشف كواليس ما بعد إهدار «الجزيري» فرصة هدف الزمالك أمام سيراميكا
بتفرك عنيك كتير.. احترس: هذه العادة تهدّد بمشاكل خطيرة
عملية «برية تدريجية».. إسرائيل تعلن خطتها للسيطرة على غزة بعد 22 شهرًا من الحرب
سامسونج تستعد لإطلاق جهاز Galaxy Tab A11 الجديد
حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

يهتم كثير من المواطنين بـ حالة الطقس المتوقعة ،خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية ،فى أوقات الصباح المبكرة لتجنب أى ظواهر جوية طارئة ،وفى إطار ذلك نرصد درجات الحرارة المتوقعة على مدار الأيام القادمة.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس اليوم الأحد، حيث يستمر الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسوده طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس


فيما أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بدءا من أمس اسبت وحتى نهاية الأسبوع سيؤثر علينا امتدادًا لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيما يعرف بالقبة الحرارية، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وزيادة فترات ارتفاع أشعة الشمس والأجواء المشمسة.


على جانب أخر أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة.توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأثنين حتى الخميس 14 أغسطس الجاري ، سيشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ،ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة .

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس الجمعة 15 أغسطس سيشهد شبورة مائية صباحا ،على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وسيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس حالة الطقس ظواهر جوية درجات الحرارة المتوقعة حالة طقس

نعمة أم إبراهيم

الأرباح السبب.. تفاصيل القبض على نعمة أم إبراهيم | صور

وفاة الطالبة "منة"

الأولى على دفعتها وحافظة القرآن كله|وفاة الطالبة"منة" تهز فيسبوك وبيانات رسمية لنعيها

البلوجر حسناء شعبان

لحظة تصوير إعلان.. القبض على البلوجر حسناء شعبان برأس البر

حالة الطقس غدًا

ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات وأمطار رعدية.. ماذا يخبئ الطقس غدًا؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أنهيت علاقتي الإيجارية بالتراضي ودون تعويض.. فيديو

الإيجار القديم

الشقق ليست للجميع .. من الفئات المستحقة لوحدات بديلة عن الإيجار القديم؟

مشجعين كرة القدم

مشجع كرة ديلفري.. فيديو الـ 500 جنيه يثير الجدل على مواقع التواصل

اسعاف

قطعوا أذنه.. القبض على عمال مطعم شهير تسببوا في إصابة زبون بأكتوبر

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. ووزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل

مصلحة الضرائب

حزمة جديدة من التيسيرات الضريبية للشركات والممولين.. تفاصيل

محافظ الجيزة

زيارة مرتقبة لمحافظ الجيزة لبحث إنشاء كوبري مشاة بقرية نكلا

بالصور

بسبب اعتذار الممثل.. تامر عبدالمنعم ينقذ دور «الزعيم» في «نوستالجيا 80 /90» بالإسكندرية|صور

محافظ الشرقية يُؤدي واجب العزاء في وفاة عامل نظافة توفي خلال عمله

نشرة المرأة والمنوعات| ما سيحدث لك إذا رفعت ذراعيك إلى الأعلى لفترة طويلة؟

عادات يومية تحمي جهازك المناعي بشكل طبيعي

