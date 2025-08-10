حالة الطقس .. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المحافظات

يهتم كثير من المواطنين بـ حالة الطقس المتوقعة ،خاصة المسافرين على الطرق السريعة والزراعية ،فى أوقات الصباح المبكرة لتجنب أى ظواهر جوية طارئة ،وفى إطار ذلك نرصد درجات الحرارة المتوقعة على مدار الأيام القادمة.



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس اليوم الأحد، حيث يستمر الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسوده طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس



فيما أشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه بدءا من أمس اسبت وحتى نهاية الأسبوع سيؤثر علينا امتدادًا لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيما يعرف بالقبة الحرارية، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وزيادة فترات ارتفاع أشعة الشمس والأجواء المشمسة.



على جانب أخر أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة.توقعت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس اليوم الأثنين حتى الخميس 14 أغسطس الجاري ، سيشهد فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ،ومناطق من جنوب الصعيد وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة .

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس الجمعة 15 أغسطس سيشهد شبورة مائية صباحا ،على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، وسيكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.