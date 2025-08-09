طقس غدا | إحذر هتحس بـ الحر وانت فى الظل على غير المتوقع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة طقس غدا الأحد، حيث يستمر الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ، ويسوده طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.



أوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن طقس غدا الأحد سيشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2:4 درجة.

طقس غدا الأحد

طقس غدا



يذكر أن قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع سيؤثر علينا امتدادًا لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا فيما يعرف بالقبة الحرارية، وهو ما يساعد على ارتفاع قيم درجات الحرارة بشكل كبير، وزيادة فترات ارتفاع أشعة الشمس والأجواء المشمسة.



أشارت غانم ، أن هذه العوامل ساعدت على ارتفاع درجات الحرارة بشكل تدريجى، ومتوقع من منتصف الأسبوع حتى نهايته قيم درجات الحرارة ستبدأ فى الارتفاع، وقد تتجاوز درجات الحرارة من منتصف الأسبوع لنهايته 40 درجة مئوية.

