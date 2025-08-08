تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

رصدت قناة العربية، في تقرير تلفزيوني تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اعتبارا من غد السبت ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 36 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

في وسط الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة المتوقع أن تشهده البلاد اعتبارا من غدا ويستمر لنهاية الأسبوع، فإن بعض المحافظات على الجمهورية عرضه لفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

من المتوقع أن يشهد الطقس غدا، السبت فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتكون الأمطار متوسطة على جنوب سيناء، ويوم الأحد تشتد فرص الأمطار لتكون متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.