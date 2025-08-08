قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام موافي: من يريد أن يُنشئ رجلا عليه تركه يعتمد على دخله ويعيش بقدراته
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة
كاف يعلن تصنيف أندية إفريقيا 2025| الأهلي في الصدارة.. وبيراميدز يتفوق على الزمالك
مفاجأة عيار 21| أسعار الذهب اليوم في مصر
مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات
سلوت يتحدي كريستال بالاس.. وليفربول يتطلع لافتتاح الموسم بلقب جديد
بالاس قلق بشأن هبوط الدوري الأوروبي والانتقالات قبل مباراة الدرع الخيرية
الشحات وبيكهام وعمر كمال الأبرز.. فريق كامل يغيب عن الأهلى أمام مودرن سبورت بالدوري
شروط استقدام الحكام الأجانب فى مباريات الدوري الجديد| تفاصيل
السيطرة على حريق هائل في مصنع للملابس بالغربية.. صور
حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي
سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

الطقس
الطقس

رصدت قناة العربية، في تقرير تلفزيوني تفاصيل جديدة عن حالة الطقس في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد اعتبارا من غد السبت ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الانحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية تتراوح ما بين 31 إلى 35 درجة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 38 إلى 36 درجة، وجنوب البلاد تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة.

مناطق الأمطار الأيام القادمة

في وسط الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة المتوقع أن تشهده البلاد اعتبارا من غدا ويستمر لنهاية الأسبوع، فإن بعض المحافظات على الجمهورية عرضه لفرص سقوط الأمطار على مناطق متفرقة.

عواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقسعواصف مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تعلن عن مفاجأة بشأن حالة الطقس

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلادآخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

من المتوقع أن يشهد الطقس غدا، السبت فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة وتكون الأمطار متوسطة على جنوب سيناء، ويوم الأحد تشتد فرص الأمطار لتكون متفاوتة الشدة على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

الأرصاد طقس حالة الطقس طقس اليوم الطقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

ندوة علمية

الأوقاف تعقد 2960 ندوة علمية ضمن برنامج "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

الدكتور شوقي علام

شوقي علام: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص يمنع

القوافل الدعوية الموسعة

لنشر الفكر المستنير.. الأوقاف تطلق قوافل دعوية موسعة بمختلف المحافظات

بالصور

سيارة تويوتا الجديدة.. ممكن تحولها لـ مكتب أو غرفة نوم

تويوتا
تويوتا
تويوتا

تحسن الحالة النفسية.. أفضل أطعمة لمرضى الغدة الدرقية

أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية
أطعمة لمرضى نشاط الغدة الدرقية

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية
فوائد بذور اليقطين الصحية

إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
زريعه اسماك
زريعه اسماك

فيديو

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

المزيد