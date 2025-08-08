برشلونة يعلن غياب ليفاندوفسكي عن مواجهة كومو في كأس جوان جامبر

أعلن نادي برشلونة الإسباني، غياب مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن مباراة البلوجرانا الودية، المقرر إقامتها يوم الأحد؛ بسبب إصابة في أوتار الركبة.



ويستضيف برشلونة نظيره كومو الإيطالي في مباراة الافتتاح التقليدية لكأس خوان جامبر قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإسباني في 16 أغسطس الجاري ضد مايوركا.



وقال النادي في بيان: "المهاجم غير متاح لمباراة الأحد، وتعافيه سيحدد عودته".



وسجل ليفاندوفسكي 42 هدفًا في 52 مباراة الموسم الماضي، مساهمًا في فوز برشلونة بلقب الدوري الإسباني، فيما كان رصيده 27 هدفًا في الدوري في المركز الثاني بعد كيليان مبابي الذي سجل 31 هدفًا.



ويبدأ اللاعب البولندي الدولي، البالغ من العمر 36 عامًا، موسمه الرابع مع برشلونة.