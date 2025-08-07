قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة يستغني عن إينيجو مارتينيز ويعيد ترتيب أوراقه الدفاعية بقيادة فليك

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز
حمزة شعيب

 

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التغييرات الدفاعية، بعد أن ودّع قلب الدفاع الإسباني إينيجو مارتينيز صفوف الفريق بشكل مفاجئ، رغم أهميته في خطط المدرب الألماني هانز فليك.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رحيل مارتينيز كان متفقًا عليه مسبقًا بين اللاعب والإدارة، لكن الإعلان الرسمي تأخر، حيث غادر اللاعب المدينة الرياضية للنادي الكتالوني نهائيًا خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لانضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي.

هيكل دفاعي جديد في برشلونة

مع رحيل مارتينيز، أصبح المدرب هانز فليك يملك حاليًا أربعة مدافعين فقط في تشكيلته الدفاعية وهم:

رونالد أراوخو

كوبارسي

أندرياس كريستينسن

إريك جارسيا

وفي خطوة استباقية، قام فليك باختبار اللاعب جيرارد مارتن في مركز قلب الدفاع الأيسر، بهدف تقييم جاهزيته الفنية والبدنية لشغل هذا المركز في حال الحاجة.

 

ورغم تقليص عدد المدافعين، لا تُخطط إدارة برشلونة للتعاقد الفوري مع قلب دفاع جديد، ما لم تظهر فرصة مميزة من الناحية الفنية والمالية. إذ يشترط النادي أن تكون أي صفقة جديدة ذات تكلفة معقولة وتُمثل إضافة حقيقية للفريق.

 

يركز برشلونة حاليًا على تسجيل التعاقدات الصيفية قبل انطلاق الموسم الرسمي، فيما تبقى سوق الانتقالات مفتوحة على كافة الاحتمالات، سواء من حيث التعاقدات أو رحيل لاعبين آخرين.

وفي سياق متصل، يعمل النادي على تأمين مستقبل الموهبة الشابة مارك بيرنال، بعد اجتماع جمع بين المدير الرياضي ديكو ووكيل أعمال اللاعب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطويره وتمديد بقائه مع النادي. وتشير التوقعات إلى أن توقيع العقد الرسمي سيتم قريبًا في مكتب الرئيس لابورتا، بعد وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة.

برشلونة إينيجو مارتينيز فليك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد