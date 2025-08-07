برشلونة يستغني عن إينيجو مارتينيز ويعيد ترتيب أوراقه الدفاعية بقيادة فليك

دخل نادي برشلونة مرحلة جديدة من التغييرات الدفاعية، بعد أن ودّع قلب الدفاع الإسباني إينيجو مارتينيز صفوف الفريق بشكل مفاجئ، رغم أهميته في خطط المدرب الألماني هانز فليك.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن رحيل مارتينيز كان متفقًا عليه مسبقًا بين اللاعب والإدارة، لكن الإعلان الرسمي تأخر، حيث غادر اللاعب المدينة الرياضية للنادي الكتالوني نهائيًا خلال الساعات الماضية، تمهيدًا لانضمامه إلى أحد أندية الدوري السعودي.

هيكل دفاعي جديد في برشلونة

مع رحيل مارتينيز، أصبح المدرب هانز فليك يملك حاليًا أربعة مدافعين فقط في تشكيلته الدفاعية وهم:

رونالد أراوخو

كوبارسي

أندرياس كريستينسن

إريك جارسيا

وفي خطوة استباقية، قام فليك باختبار اللاعب جيرارد مارتن في مركز قلب الدفاع الأيسر، بهدف تقييم جاهزيته الفنية والبدنية لشغل هذا المركز في حال الحاجة.

ورغم تقليص عدد المدافعين، لا تُخطط إدارة برشلونة للتعاقد الفوري مع قلب دفاع جديد، ما لم تظهر فرصة مميزة من الناحية الفنية والمالية. إذ يشترط النادي أن تكون أي صفقة جديدة ذات تكلفة معقولة وتُمثل إضافة حقيقية للفريق.

يركز برشلونة حاليًا على تسجيل التعاقدات الصيفية قبل انطلاق الموسم الرسمي، فيما تبقى سوق الانتقالات مفتوحة على كافة الاحتمالات، سواء من حيث التعاقدات أو رحيل لاعبين آخرين.

وفي سياق متصل، يعمل النادي على تأمين مستقبل الموهبة الشابة مارك بيرنال، بعد اجتماع جمع بين المدير الرياضي ديكو ووكيل أعمال اللاعب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تطويره وتمديد بقائه مع النادي. وتشير التوقعات إلى أن توقيع العقد الرسمي سيتم قريبًا في مكتب الرئيس لابورتا، بعد وصول المحادثات إلى مراحل متقدمة.