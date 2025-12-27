خبير نووي: الأوروبيون فقدوا أدوات الضغط.. وإيران تتحرك بحرية في ملف التخصيب

قال دهاينز جاتنر، الأستاذ المحاضر في جامعة فيينا وخبير الطاقة النووية، إن الأوروبيين خسروا جزءًا كبيرًا من أدوات الضغط التي كانوا يمتلكونها في الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن العقوبات على إيران قد يتم إعادة فرضها في المرحلة المقبلة.

التوصل إلى اتفاق جديد بين أمريكا وإيران

وأوضح جاتنر، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، في برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنه لا توجد حاليًا رقابة فعّالة على الأنشطة الإيرانية المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، معتبرًا أن الواقع القائم يشير إلى أن إيران باتت تتحرك بحرية وتفعل ما تريده في هذا الملف، وأن المواقف الأوروبية الداعية إلى تشكيل لجنة أو التوصل إلى اتفاق جديد؛ قد تكون محاولة للتأثير على كلٍّ من الولايات المتحدة وإيران في الوقت نفسه.

وأشار خبير الطاقة النووية إلى أن طبيعة العلاقة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وطريقة تعامل كل طرف مع الآخر، تلعب دورًا مؤثرًا في مسار هذا الملف وتعقيداته السياسية.

وفي السياق ذاته، لفت جاتنر إلى أن إيران تؤكد رغبتها في الدخول في مفاوضات عادلة ومتزنة، في حين يعلن ترامب أنه يسعى إلى التوصل إلى اتفاق، ما يعكس استمرار حالة التباين في الرؤى بين الأطراف المعنية بالملف النووي الإيراني.