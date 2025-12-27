الاتحاد الأوروبي يؤكد على احترام وحدة الصومال وسيادته

جدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على أهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي جمهورية الصومال الاتحادية، مشدداً على أن ذلك يأتي انسجاماً مع الدستور الصومالي ومواثيق الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

وأوضح الاتحاد أن احترام هذه المبادئ يعد عنصراً أساسياً لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين، ليس في الصومال فحسب، بل في منطقة القرن الأفريقي بأكملها.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف الحوار الهادف والبناء بين أرض الصومال والحكومة الفيدرالية الصومالية، بهدف التوصل إلى حلول سلمية للخلافات القائمة منذ فترة طويلة.