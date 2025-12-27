قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
اقتصاد

تحديث جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-12-2025

الذهب
الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أشهر عيار ذهب استقرارا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 في محلات الصاغة.

سعر عيار 21 اليوم

وتضمن أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة  المختلفة.

أسعار الذهب اليوم الاثنين

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

سجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو  6035 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء

ارتفاع في أول التعاملات المسائية

وأظهر سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم، زيادة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ5 جنيهات وذلك لليوم الثاني على التوالي.

زيادة سعر جرام الذهب

وصل متوسط زيادة جرام الذهب خلال اليومين الماضيين نحو 265 جنيه في المتوسط بعد انخفاض سعر الذهب

وسجل خلال الأسابيع الماضية جرام الذهب مقدارها 650 جنيه في المتوسط.

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 6035 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء

أسعار الذهب اليوم

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة نحو 5172 جنيه للبيع و 5202 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4023 جنيه للبيع و 4046 جنيه للشراء

أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

سعر  أوقية الذهب اليوم 

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4534 دولار للبيع و 4535 دولار للشراء

سعر  الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 48.56 ألف جنيه للشراء

