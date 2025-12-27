تحديث جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-12-2025

سجل سعر أشهر عيار ذهب استقرارا مع اقتراب انتهاء تداولات مساء اليوم السبت الموافق 27-12-2025 في محلات الصاغة.

سعر عيار 21 اليوم

وتضمن أشهر أعيرة الذهب وهو من عيار 21 الأكثر تداولا داخل محلات الصاغة المختلفة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

سجل آخر تحديث لسعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6035 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء

ارتفاع في أول التعاملات المسائية

وأظهر سعر الذهب في أول تعاملات مساء اليوم، زيادة طفيفة لم تتجاوز حاجز الـ5 جنيهات وذلك لليوم الثاني على التوالي.

زيادة سعر جرام الذهب

وصل متوسط زيادة جرام الذهب خلال اليومين الماضيين نحو 265 جنيه في المتوسط بعد انخفاض سعر الذهب

وسجل خلال الأسابيع الماضية جرام الذهب مقدارها 650 جنيه في المتوسط.

آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب نحو 6035 جنيه.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 6897 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ سعر عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة نحو 5172 جنيه للبيع و 5202 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 4023 جنيه للبيع و 4046 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 4534 دولار للبيع و 4535 دولار للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 48.28 ألف جنيه للبيع و 48.56 ألف جنيه للشراء