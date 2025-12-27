وظائف خالية ببنك القاهرة في المطارات.. لتلك التخصصات

يبحث كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي اعلنها بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف لينكد إن عن توافر وظائف خالية للعمل بوظيفة امين صندوق في عدد من فروعه داخل مطارات مختلفة، في اطار حرص البنك على اتاحة فرص عمل للشباب من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة لاحتياجات العمل المصرفي.

وظائف بنك القاهرة في المطارات

اوضح بنك القاهرة ان الوظائف المتاحة تشمل العمل في عدة مطارات هي القاهرة، برج العرب، شرم الشيخ، الغردقة، دمياط، وذلك ضمن خطة البنك لدعم فروعه بالمطارات بعناصر مؤهلة قادرة على تقديم خدمة مصرفية متميزة.

وظائف خالية

مسؤوليات وظائف امين الصندوق ببنك القاهرة

يعمل امين الصندوق كاحد موظفي الخطوط الامامية ويعد نقطة اتصال مباشرة بين العميل والبنك، وتشمل مهامه الوظيفية استلام ومراجعة وتنفيذ جميع المعاملات النقدية وغير النقدية للعملاء.

العمل على تسهيل انسيابية العمليات النقدية وغير النقدية بدقة وكفاءة، مع تغذية ماكينات الصراف الالي التابعة للفرع.

ضمان سلامة التعامل مع النقد والايداعات طوال اليوم.

مراقبة الفروقات في السجلات والتقارير وفئات النقد والاوراق المالية المختلفة، بما يحقق التوازن اليومي للمعاملات المالية ويحد من المخاطر.

مراجعة العمليات اليومية بالتناوب مع شركات نقل الاموال لتقليل الاخطاء والمخاطر وتعزيز العمل الجماعي.

تنفيذ طلبات العملاء في المواعيد المحددة وبكفاءة عالية بما يحقق رضا العملاء.

الالتزام الكامل بسياسات البنك واجراءاته ودليل العمل لضمان تنفيذ عمليات امنة وخالية من المخاطر، والحصول على تقييمات مرضية من ادارات التفتيش والرقابة الداخلية.

الالتزام بمعايير جودة الخدمة ببنك القاهرة، والالمام الكامل بالمنتجات والخدمات المصرفية لتلبية توقعات العملاء.

الالتزام بجميع اللوائح والسياسات الخاصة بالبنك والبنك المركزي المصري والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، والحفاظ على سرية حسابات العملاء وحماية اصول البنك.

تنفيذ اي مهام اخرى يتم تكليفها ضمن نطاق العمل.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة

يشترط ان يكون موقع العمل باحد المطارات التالية القاهرة، برج العرب، شرم الشيخ، الغردقة، دمياط.

ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الاقتصاد او التجارة او ادارة الاعمال او المالية او اي مجال ذي صلة.

الحصول على تقدير عام تراكمي جيد على الاقل.

لا يشترط وجود خبرة سابقة، وفي حال توافرها لا تزيد عن 3 سنوات.

امتلاك مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعامل مع العملاء.

وظائف

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة

اتاح بنك القاهرة التقديم على الوظائف من خلال الدخول الى الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكد إن، وارسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم عبر المنصة.