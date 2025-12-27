قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية ببنك القاهرة في المطارات.. لتلك التخصصات

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث كبير من المواطنون عن فرص العمل الخالية، التي اعلنها بنك القاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف لينكد إن عن توافر وظائف خالية للعمل بوظيفة امين صندوق في عدد من فروعه داخل مطارات مختلفة، في اطار حرص البنك على اتاحة فرص عمل للشباب من الحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة لاحتياجات العمل المصرفي.

وظائف بنك القاهرة في المطارات

اوضح بنك القاهرة ان الوظائف المتاحة تشمل العمل في عدة مطارات هي القاهرة، برج العرب، شرم الشيخ، الغردقة، دمياط، وذلك ضمن خطة البنك لدعم فروعه بالمطارات بعناصر مؤهلة قادرة على تقديم خدمة مصرفية متميزة.

وظائف خالية

مسؤوليات وظائف امين الصندوق ببنك القاهرة

يعمل امين الصندوق كاحد موظفي الخطوط الامامية ويعد نقطة اتصال مباشرة بين العميل والبنك، وتشمل مهامه الوظيفية استلام ومراجعة وتنفيذ جميع المعاملات النقدية وغير النقدية للعملاء.
العمل على تسهيل انسيابية العمليات النقدية وغير النقدية بدقة وكفاءة، مع تغذية ماكينات الصراف الالي التابعة للفرع.
ضمان سلامة التعامل مع النقد والايداعات طوال اليوم.
مراقبة الفروقات في السجلات والتقارير وفئات النقد والاوراق المالية المختلفة، بما يحقق التوازن اليومي للمعاملات المالية ويحد من المخاطر.
مراجعة العمليات اليومية بالتناوب مع شركات نقل الاموال لتقليل الاخطاء والمخاطر وتعزيز العمل الجماعي.
تنفيذ طلبات العملاء في المواعيد المحددة وبكفاءة عالية بما يحقق رضا العملاء.
الالتزام الكامل بسياسات البنك واجراءاته ودليل العمل لضمان تنفيذ عمليات امنة وخالية من المخاطر، والحصول على تقييمات مرضية من ادارات التفتيش والرقابة الداخلية.
الالتزام بمعايير جودة الخدمة ببنك القاهرة، والالمام الكامل بالمنتجات والخدمات المصرفية لتلبية توقعات العملاء.
الالتزام بجميع اللوائح والسياسات الخاصة بالبنك والبنك المركزي المصري والقوانين المنظمة للعمل المصرفي، والحفاظ على سرية حسابات العملاء وحماية اصول البنك.
تنفيذ اي مهام اخرى يتم تكليفها ضمن نطاق العمل.

شروط التقديم لوظائف بنك القاهرة

يشترط ان يكون موقع العمل باحد المطارات التالية القاهرة، برج العرب، شرم الشيخ، الغردقة، دمياط.
ان يكون المتقدم حاصلا على مؤهل جامعي في تخصص الاقتصاد او التجارة او ادارة الاعمال او المالية او اي مجال ذي صلة.
الحصول على تقدير عام تراكمي جيد على الاقل.
لا يشترط وجود خبرة سابقة، وفي حال توافرها لا تزيد عن 3 سنوات.
امتلاك مهارات تواصل جيدة والقدرة على التعامل مع العملاء.

وظائف

طريقة التقديم لوظائف بنك القاهرة

اتاح بنك القاهرة التقديم على الوظائف من خلال الدخول الى الصفحة الرسمية للبنك على موقع لينكد إن، وارسال السيرة الذاتية الخاصة بالمتقدم عبر المنصة.

بنك القاهرة فرص العمل فرص العمل الخالية وظائف خالية وظائف بنك القاهرة وظائف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا

الأرصاد

شتاء حقيقي يضرب مصر.. أمطار ورياح شديدة واضطراب بالملاحة البحرية

أمطار

أمطار ورياح سرعتها 60 كيلومتر.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة

عداد الكهرباء

باق 4 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة بسبب الفاتورة

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

سعر الدولار الآن في مصر بعد خفض الفائدة.. استقرار ملحوظ بالبنوك اليوم

حسام حسن

سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا

الطفل عمر ياسر

ضربة معلمة تفقد طفلا بصره في نجع حمادي.. ووالده لـ "صدى البلد": 18 غرزة وكفالة 2000 جنيه.. هل هذا ثمن عين ابني؟!

محمود حميدة

تطورات الحالة الصحية للفنان محمود حميدة بعد أزمته الأخيرة

ترشيحاتنا

كوزميرا

كوزميرا الصينية تكشف عن هايبر كار كهربائية بأرقام أداء مذهلة

سلسلة Realme 16 Pro

تصميم متطور وكاميرا مدهشة.. كل ما تحتاج معرفته عن Realme 16 Pro

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |سامسونج تعيد S Pen مع هاتف قابل للطي جديد.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تغيير عنوان Gmail؟

بالصور

برعاية الشباب والرياضة.. أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر| شاهد

أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة
أكبر تجمع للسيارات المعدلة

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

داوود عبد السيد
داوود عبد السيد
داوود عبد السيد

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة
خالد النبوي مع عبلة سلامة

رمضان 2026.. عصام عمر وباسم سمرة من كواليس مسلسل عين سحرية

عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة
عصام عمر وباسم سمرة

فيديو

دخلت ثلاجة الموتى بالخطأ

فتاة في ثلاجة الموتي بالخطأ.. اعرف السبب وماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

المزيد