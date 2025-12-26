قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف خالية بوزارة المالية..قدم الآن

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية بوزارة المالية، والتي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية بوزارة المالية 2025.

وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة القيادات العليا داخل الجهات الحكومية. 

ويهدف الإعلان إلى استقطاب عناصر مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة فرق العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أحدث النظم الإدارية، وذلك مع الالتزام الكامل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف الشاغرة بوزارة المالية

يتضمن الإعلان مستويين وظيفيين رئيسيين، هما: المستوى الوظيفي العالي، ومستوى مدير عام، ويستهدف أصحاب الخبرات القادرين على القيادة وتحمل المسؤوليات الإدارية بكفاءة.

طريقة ومواعيد التقديم

تقدم الطلبات والمستندات يدويا باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وذلك في العنوان التالي:

الهيئة العامة للخدمات الحكومية – إدارة الموارد البشرية، الدور السادس، برج (2) أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس بجوار نادي السكة الحديد، مدينة نصر – القاهرة.

ويبدأ التقديم اعتبارا من 25 ديسمبر 2025وحتى 6 يناير 2026، خلال مواعيد العمل الرسمية فقط، مع التأكيد على عدم قبول الطلبات المقدمة قبل أو بعد هذه الفترة أو المرسلة عبر البريد.

إجراءات الاختيار

مراجعة وفرز الطلبات المستوفاة للشروط.
إجراء المقابلات الشخصية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والخبرة والقدرات القيادية.

وظائف

أولا: وظائف المستوى الوظيفي العالي 

رئيس الإدارة المركزية للمخازن.

رئيس الإدارة المركزية للخدمات.

رئيس الإدارة المركزية للمشتريات.

رئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

شروط التقديم لوظائف المستوى العالي

يشترط للتقدم توافر عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:

المؤهل العلمي:الحصول على مؤهل عال يتناسب مع طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها.

الخبرة العملية:خبرة لا تقل عن سنة في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو خبرة إجمالية لا تقل عن 17 عاما في مجال العمل.

التدريب الإداري:اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة التي تحددها الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة.

المهارات والقدرات:إجادة استخدام الحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه، إعداد وتنفيذ الخطط، حل المشكلات، التفكير التحليلي والابتكاري، مهارات التواصل الفعال، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ثانيا: وظائف مستوى مدير عام


مدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق.

مدير عام الإدارة العامة للسيارات.

مدير عام الإدارة العامة لفرع الهيئة بالإسكندرية.

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المشتريات.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون.

مدير عام الإدارة العامة للبيع.

مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري.

مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتريات.

مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن.

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن.

وظائف

شروط التقديم لوظائف مدير عام

تشمل متطلبات التقدم ما يلي:

التدريب الإداري:اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التي تقرها الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة.

القدرات الفنية والإدارية:إجادة استخدام الحاسب الآلي، القدرة على وضع السياسات ومتابعة تنفيذها، التفكير التحليلي والابتكاري، بالإضافة إلى مهارات التواصل والقيادة اللازمة لإدارة فرق العمل بفاعلية.

المؤهل العلمي:مؤهل عال يتوافق مع طبيعة ومهام الوظيفة.

الخبرة العملية:قضاء مدة لا تقل عن عام في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو خبرة كلية لا تقل عن 16 عاما في المجال ذاته.
 

المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط إرفاق الطلب بالمستندات التالية

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

بيان بالخبرات والإنجازات السابقة.

مستندات توضح المهارات والقدرات المكتسبة.

نسخ من الشهادات والدورات التدريبية الإضافية إن وجدت.

شهادات خبرة معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

7 صور من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر).

نموذج طلب شغل الوظيفة.

الوظائف الخالية الوظائف وظائف خالية وزارة المالية وزارة المالية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يختتم جولات ميدانية مع وفد هندي لتوطين تكنولوجيا حديثة في رصف الطرق

تجربة هندية على طرق أسيوط.. محافظ الإقليم يختتم مباحثات توطين التكنولوجيا

جانب من الحدث

أخبار الوادي الجديد.. المحافظ يلتقي رئيس مركز بحوث الصحراء ويبحثان تعزيز التنمية الزراعية والمشروعات

جهود متنوعة

أخبار أسوان| استعدادات مكثفة للعام الميلادي الجديد.. حملة لإزالة التعديات.. وتوفير مركز تكنولوجي متنقل

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد
أصالة تبهر متابعيها فى اخر ظهور لها |شاهد

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .
طريقة تحضير بسكويت الكاكا هشّ وناعم .

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها
تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد