وظائف خالية بوزارة المالية..قدم الآن

يبحث عدد كبير من المواطنون عن الوظائف الخالية بوزارة المالية، والتي أعلنتها الهيئة العامة للخدمات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن فتح باب التقدم لشغل عدد من الوظائف القيادية بوزارة المالية 2025.

وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءة القيادات العليا داخل الجهات الحكومية.

ويهدف الإعلان إلى استقطاب عناصر مؤهلة تمتلك الخبرة والقدرة على إدارة فرق العمل، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وفق أحدث النظم الإدارية، وذلك مع الالتزام الكامل بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الوظائف الشاغرة بوزارة المالية

يتضمن الإعلان مستويين وظيفيين رئيسيين، هما: المستوى الوظيفي العالي، ومستوى مدير عام، ويستهدف أصحاب الخبرات القادرين على القيادة وتحمل المسؤوليات الإدارية بكفاءة.

طريقة ومواعيد التقديم

تقدم الطلبات والمستندات يدويا باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، وذلك في العنوان التالي:

الهيئة العامة للخدمات الحكومية – إدارة الموارد البشرية، الدور السادس، برج (2) أبراج وزارة المالية، امتداد شارع رمسيس بجوار نادي السكة الحديد، مدينة نصر – القاهرة.

ويبدأ التقديم اعتبارا من 25 ديسمبر 2025وحتى 6 يناير 2026، خلال مواعيد العمل الرسمية فقط، مع التأكيد على عدم قبول الطلبات المقدمة قبل أو بعد هذه الفترة أو المرسلة عبر البريد.

إجراءات الاختيار

مراجعة وفرز الطلبات المستوفاة للشروط.

إجراء المقابلات الشخصية وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

اختيار المرشحين بناء على الكفاءة والخبرة والقدرات القيادية.

وظائف

أولا: وظائف المستوى الوظيفي العالي

رئيس الإدارة المركزية للمخازن.

رئيس الإدارة المركزية للخدمات.

رئيس الإدارة المركزية للمشتريات.

رئيس الإدارة المركزية للمبيعات.

شروط التقديم لوظائف المستوى العالي

يشترط للتقدم توافر عدد من الضوابط الأساسية، أبرزها:

المؤهل العلمي:الحصول على مؤهل عال يتناسب مع طبيعة الوظيفة ومسؤولياتها.

الخبرة العملية:خبرة لا تقل عن سنة في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو خبرة إجمالية لا تقل عن 17 عاما في مجال العمل.

التدريب الإداري:اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة التي تحددها الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة.

المهارات والقدرات:إجادة استخدام الحاسب الآلي، القدرة على القيادة والتوجيه، إعداد وتنفيذ الخطط، حل المشكلات، التفكير التحليلي والابتكاري، مهارات التواصل الفعال، واجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

ثانيا: وظائف مستوى مدير عام



مدير عام الإدارة العامة للتقييم ودراسة السوق.

مدير عام الإدارة العامة للسيارات.

مدير عام الإدارة العامة لفرع الهيئة بالإسكندرية.

مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المشتريات.

مدير عام الإدارة العامة للرقابة على المخزون.

مدير عام الإدارة العامة للبيع.

مدير عام الإدارة العامة للإسكان الإداري.

مدير عام مكتب رئيس مجلس الإدارة.

مدير عام الإدارة العامة لشؤون المشتريات.

مدير عام الإدارة العامة لبحوث وتنظيم المخازن.

مدير عام الإدارة العامة للتفتيش على المخازن.

وظائف

شروط التقديم لوظائف مدير عام

تشمل متطلبات التقدم ما يلي:

التدريب الإداري:اجتياز الدورات والبرامج التدريبية التي تقرها الهيئة المركزية للتنظيم والإدارة.

القدرات الفنية والإدارية:إجادة استخدام الحاسب الآلي، القدرة على وضع السياسات ومتابعة تنفيذها، التفكير التحليلي والابتكاري، بالإضافة إلى مهارات التواصل والقيادة اللازمة لإدارة فرق العمل بفاعلية.

المؤهل العلمي:مؤهل عال يتوافق مع طبيعة ومهام الوظيفة.

الخبرة العملية:قضاء مدة لا تقل عن عام في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو خبرة كلية لا تقل عن 16 عاما في المجال ذاته.



المستندات المطلوبة للتقديم

يشترط إرفاق الطلب بالمستندات التالية

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من جهة العمل.

بيان بالخبرات والإنجازات السابقة.

مستندات توضح المهارات والقدرات المكتسبة.

نسخ من الشهادات والدورات التدريبية الإضافية إن وجدت.

شهادات خبرة معتمدة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لها.

7 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.

7 صور من بطاقة الرقم القومي (وجه وظهر).

نموذج طلب شغل الوظيفة.