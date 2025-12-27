كامل الوزير: التعاون المصري الجيبوتي قائم على رؤية استراتيجية تدعم التنمية المستدامة بالقرن الإفريقي

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبا من كلمة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، من محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" بدولة جيبوتي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال كامل الوزير، إن العلاقات بين مصر وجيبوتي تاريخية وقوية، وتجسد الإرادة السياسية الصادقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وأشار كامل الوزير إلى أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية في جيبوتي؛ يعد خطوة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية مع مصر، وركيزة لتحسين جودة الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

ونوه كامل الوزير بأن التعاون المصري الجيبوتي يقوم على رؤية استراتيجية شاملة لدعم مسارات التنمية المستدامة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فأمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة.

وافتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي، بحضور د. يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، السفير محمد دعاله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، علمي بوح جيديد رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة "عرتا"، حسن دابله أحمد "والي عرتا"، عمر وابري ملاو نائب البرلمان عن منطقة "عرتا"، السفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، وعدد من المسئولين وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء السفارة وأهالي القرية.