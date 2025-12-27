قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران
الصوت الذهبي.. برنامج دولة التلاوة يكرم القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر
كامل الوزير: التعاون المصري الجيبوتي قائم على رؤية استراتيجية تدعم التنمية المستدامة بالقرن الإفريقي

عرض الإعلامي أحمد موسى، جانبا من كلمة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، من محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا" بدولة جيبوتي، وذلك في حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”.

وقال كامل الوزير، إن العلاقات بين مصر وجيبوتي تاريخية وقوية، وتجسد الإرادة السياسية الصادقة للارتقاء بالعلاقات الثنائية.

وأشار كامل الوزير إلى أن افتتاح محطة الطاقة الشمسية في جيبوتي؛ يعد خطوة تعبر عن عمق العلاقات الأخوية والشراكة الاستراتيجية مع مصر، وركيزة لتحسين جودة الحياة ودعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

ونوه كامل الوزير بأن التعاون المصري الجيبوتي يقوم على رؤية استراتيجية شاملة لدعم مسارات التنمية المستدامة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فأمن واستقرار هذه المنطقة يمثل مصلحة استراتيجية مشتركة.

وافتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " بجيبوتي، بحضور د. يونس علي جيدي وزير الطاقة والموارد الطبيعية الجيبوتي، حسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات، السفير محمد دعاله مدير الإدارة العربية بوزارة الخارجية، علمي بوح جيديد رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة "عرتا"، حسن دابله أحمد "والي عرتا"، عمر وابري ملاو نائب البرلمان عن منطقة "عرتا"، السفير أحمد علي بري سفير جمهورية جيبوتي في القاهرة، عبد الرحمن رأفت سفير جمهورية مصر العربية في جيبوتي، وعدد من المسئولين وأعضاء الحكومة ونواب البرلمان وأعضاء السفارة وأهالي القرية.

