منافسة شرسة مع عثمان ديمبلي .. فرص محمد صلاح للتتويج بالكرة الذهبية

جاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والمنتخب الوطني، في صدارة قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وسط منافسة شرسة مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني لامين يامال.

ويعد محمد صلاح، صاحب الـ33 عامًا، من أبرز الأسماء المطروحة بقوة في سباق التتويج بالجائزة، بعد موسم مميز على المستوى الفردي، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات بقميص ليفربول.

وعلى الرغم من مساهمته الفعالة في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا عند دور الـ16، والاكتفاء بلقب وحيد، قد يُضعف من فرصه في نيل الجائزة هذا العام.

ديمبيلي ويامال.. منافسان قويان بإنجازات جماعية لافتة

في المقابل، يبرز الثنائي عثمان ديمبيلي ولامين يامال كمنافسين بارزين على الجائزة، وذلك بفضل ما قدّماه من أداء جماعي قوي وإنجازات مع أنديتهم ومنتخباتهم.

عثمان ديمبيلي:

قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز بمعظم بطولات موسم 2024-2025، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.

سجل 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة.

خسر فقط لقب كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام تشيلسي في النهائي.

لامين يامال:

ساهم في وصول برشلونة لنصف نهائي دوري الأبطال.

توج مع الفريق ببطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك.

مع منتخب إسبانيا، بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل خسارته أمام البرتغال.

أنهى الموسم بـ18 هدفًا و25 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة.

الكرة الذهبية.. بين التألق الفردي والنجاح الجماعي

وبينما يملك محمد صلاح الأفضلية من حيث الأداء الفردي، فإن قوة المنافسة تكمن في الإنجازات الجماعية التي حققها ديمبيلي ويامال، ما يفتح الباب أمام صراع ثلاثي محتدم على الكرة الذهبية هذا العام، في انتظار نتائج التصويت الرسمي.