قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافسة شرسة مع عثمان ديمبلي .. فرص محمد صلاح للتتويج بالكرة الذهبية

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

جاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والمنتخب الوطني، في صدارة قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وسط منافسة شرسة مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني لامين يامال.

ويعد محمد صلاح، صاحب الـ33 عامًا، من أبرز الأسماء المطروحة بقوة في سباق التتويج بالجائزة، بعد موسم مميز على المستوى الفردي، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات بقميص ليفربول.

وعلى الرغم من مساهمته الفعالة في تتويج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا عند دور الـ16، والاكتفاء بلقب وحيد، قد يُضعف من فرصه في نيل الجائزة هذا العام.

ديمبيلي ويامال.. منافسان قويان بإنجازات جماعية لافتة

في المقابل، يبرز الثنائي عثمان ديمبيلي ولامين يامال كمنافسين بارزين على الجائزة، وذلك بفضل ما قدّماه من أداء جماعي قوي وإنجازات مع أنديتهم ومنتخباتهم.

عثمان ديمبيلي:

قاد فريقه باريس سان جيرمان للفوز بمعظم بطولات موسم 2024-2025، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا.

سجل 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة.

خسر فقط لقب كأس العالم للأندية بعد الهزيمة أمام تشيلسي في النهائي.

لامين يامال:

ساهم في وصول برشلونة لنصف نهائي دوري الأبطال.

توج مع الفريق ببطولتي الدوري الإسباني وكأس الملك.

مع منتخب إسبانيا، بلغ نهائي دوري الأمم الأوروبية قبل خسارته أمام البرتغال.

أنهى الموسم بـ18 هدفًا و25 تمريرة حاسمة خلال 55 مباراة.

الكرة الذهبية.. بين التألق الفردي والنجاح الجماعي

وبينما يملك محمد صلاح الأفضلية من حيث الأداء الفردي، فإن قوة المنافسة تكمن في الإنجازات الجماعية التي حققها ديمبيلي ويامال، ما يفتح الباب أمام صراع ثلاثي محتدم على الكرة الذهبية هذا العام، في انتظار نتائج التصويت الرسمي.

محمد صلاح عثمان ديمبلي لامين يامال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

مصحف

عالم أزهري: التشدد في الفتوى يضيق على الناس

الدكتور أيمن أبو عمر

عالم بالأوقاف: الغلو في الدين ضعف إيمان وقلة علم وحب تميّز وتصدر

الزواج

هل الكفاءة المالية شرط لقبول العريس؟ على جمعة يجيب

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد