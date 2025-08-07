دي خيا يعود إلى "مسرح الأحلام".. جماهير مانشستر يونايتد تكرم أسطورتها في ودية فيورنتينا

بعد عامين من رحيله، يستعد الحارس الإسباني المخضرم ديفيد دي خيا للعودة من جديد إلى ملعب "أولد ترافورد"، معقل ناديه السابق مانشستر يونايتد، ولكن هذه المرة بصفته حارس مرمى فيورنتينا الإيطالي، وذلك خلال المباراة الودية المرتقبة بين الفريقين مساء السبت المقبل.

وسيحظى دي خيا، الذي سطر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ "الشياطين الحمر"، بتكريم خاص من إدارة وجماهير مانشستر يونايتد، تقديرًا لمسيرته الطويلة والمليئة بالعطاء مع الفريق، والتي امتدت لـ12 عامًا خاض خلالها 545 مباراة رسمية، ليحتل المركز السابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات النادي عبر تاريخه.

وتأتي هذه العودة المنتظرة بعد فترة من الغياب، حيث غادر دي خيا صفوف مانشستر يونايتد عام 2022 في أعقاب خلاف فني مع المدير الفني الهولندي إيريك تن هاغ، الذي قرر الاعتماد على الكاميروني أندريه أونانا بدلًا منه.

الحارس الإسباني البالغ من العمر 34 عامًا، قضى موسمًا كاملًا دون نادٍ بعد رحيله، مفضلًا الراحة واستعادة التوازن، قبل أن يعود بقوة الموسم الماضي من بوابة فيورنتينا، ليعيد إحياء مسيرته من جديد ويستعيد مكانته كأحد أبرز الحراس في أوروبا.

ورغم تجنبه الحديث كثيرًا عن كواليس فشل انتقاله إلى ريال مدريد في 2015، بسبب ما عُرف حينها بـ"أزمة الفاكس"، أكد دي خيا أنه سيكشف التفاصيل الكاملة لتلك الواقعة الشهيرة بعد اعتزاله الكرة.

وفي أجواء من الدعابة، نشر دي خيا مقطع فيديو طريفًا للرد على زميله السابق برونو فرنانديز، الذي قال إنه يعتزم التسجيل في شباك دي خيا خلال اللقاء. ورد الحارس ساخرًا: "برونو، أنت تعلم أنك لا تستطيع التسجيل في مرماي، وإذا حدث ذلك، فسيكون لأني سمحت لك بذلك كي يهتف الجمهور باسمك".

وأضاف دي خيا: "لكن بكل صدق، لا أستطيع الانتظار حتى أراك يا صديقي، ومقابلة الجميع في أولد ترافورد. نلتقي السبت، أراكم قريبًا".

وتُعد هذه المباراة الودية محطة خاصة في تحضيرات فيورنتينا ومانشستر يونايتد للموسم الجديد، لكنها بالنسبة لجماهير "المانيو" تحمل طابعًا عاطفيًا، كونها تمنحهم فرصة لتوديع أحد أعظم الحراس في تاريخ النادي، وتوجيه رسالة وفاء لرجل طالما دافع عن ألوان الفريق بكل إخلاص.