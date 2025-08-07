شرط مفاجئ يمنح الأهلي والزمالك فرصة جديدة بعد غلق الميركاتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن فتح الباب أمام الأندية لقيد لاعبين أجانب جدد من فئة الناشئين تحت السن، وذلك ضمن خطة دعم وتطوير قطاعات الناشئين داخل الأندية المصرية، مع فرض ضوابط زمنية محددة لعملية القيد.

وبحسب التعليمات الرسمية، يسمح قيد أي لاعب من فئة تحت السن خلال الفترة الحالية وحتى 18 أغسطس الجاري، على أن تُتاح فترة جديدة لتسجيل اللاعبين في الأسبوع الأول من شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مما يمنح الأندية مزيدًا من المرونة في استقطاب المواهب الأجنبية الشابة.

وفي هذا السياق، دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع اللاعب الكيني بارون أوشينج، البالغ من العمر 19 عامًا، تمهيدًا لقيده ضمن فئة تحت السن. ويحق للزمالك قيده بشكل طبيعي حتى 18 أغسطس، وإن لم ينجح في ذلك، سيكون بإمكانه إضافته في أول أسبوع من أكتوبر المقبل.

يُذكر أن الزمالك كان نشطًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ونجح في التعاقد مع 10 لاعبين جدد، في حين ضم النادي الأهلي 7 لاعبين، وتمكن بيراميدز من إبرام 3 صفقات جديدة.