واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
رياضة

فياريال يضم الغاني توماس بارتي رسميًا رغم تورطه في قضايا آداب بلندن

توماس بارتي
توماس بارتي
إسلام مقلد

أعلن نادي فياريال الإسباني، اليوم الخميس، عن إتمام تعاقده مع لاعب الوسط الغاني توماس بارتي، قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر، رغم مثول اللاعب أمام القضاء البريطاني بتهم خطيرة تتعلق بالاغتصاب والاعتداء الجنسي.

ويواجه بارتي، البالغ من العمر 32 عامًا، خمس تهم بالاغتصاب تتعلق بامرأتين، بالإضافة إلى تهمة بالاعتداء الجنسي على امرأة ثالثة، تعود جميعها إلى الفترة بين عامي 2021 و2022، حينما كان لاعبًا ضمن صفوف آرسنال.

وكان اللاعب قد مثل أمام محكمة في لندن، وتم الإفراج عنه بكفالة مشروطة في 5 أغسطس الجاري، تشمل حظر التواصل مع السيدات الثلاث محل الاتهام، وإلزامه بإبلاغ الشرطة بأي تغيير دائم في محل إقامته أو سفره خارج البلاد.

وأصدر نادي فياريال بيانًا رسميًا عقب الإعلان عن الصفقة، أوضح فيه أن بارتي انضم للفريق عقب انتهاء عقده مع آرسنال في يونيو الماضي، مؤكدًا احترامه الكامل لمبدأ "افتراض البراءة" حتى صدور حكم نهائي من الجهات القضائية المختصة.

وأضاف البيان أن "اللاعب ينفي جميع التهم المنسوبة إليه بشكل قاطع، ويؤكد ثقته في أن القضاء سيُنصفه، بينما يراقب النادي مجريات القضية عن كثب بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمة".

ومن المقرر أن يمثل بارتي أمام محكمة "أولد بايلي" في العاصمة البريطانية لندن يوم 2 سبتمبر المقبل، في جلسة ستحدد مصيره القانوني.

وكان بارتي قد انتقل إلى آرسنال في أكتوبر 2020 قادمًا من أتلتيكو مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 60 مليون دولار، وخاض بقميص "المدفعجية" 167 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 9 أهداف، منها 4 أهداف في الموسم المنصرم الذي شارك خلاله في 52 مباراة.

