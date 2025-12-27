حقيقة قرار منع جلوس السيدات بجانب سائقى السرفيس والتراجع عنه بالبحيرة

تراجعت محافظة البحيرة عن قرار منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي، الذى اتخذته نتيجة للعديد من الشكاوى.

منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة

وأعلنت محافظة البحيرة عن إلغاء القرار الصادر عن إدارة المواقف، بشأن منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي، مؤكدة احترامها الكامل لحقوق جميع المواطنين دون تمييز.

بيان رسمي

وأوضحت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر صفحة مشروع مجمع مواقف البحيرة بشأن تخصيص المقعد الأمامي للسائق فقط، جاء عقب ورود عدد من الشكاوى، إلا أنه لا يعكس النهج العام أو التوجه الرسمي للمحافظة، ولا يمثل الصورة الحقيقية لغالبية سائقي البحيرة المعروفين بالشهامة والكفاءة وحسن التعامل.

توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع

وأكدت محافظة البحيرة تقديرها واحترامها للمرأة البحراوية، وحرصها الدائم على الحفاظ على حقوقها الدستورية وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، مشددة على أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع، وتحقيق الصالح العام مع الالتزام بالآداب العامة.

واختتمت المحافظة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة استمرارها في العمل على ما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ كرامتهم.