زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
تأييد حكم الإعدام لمتهمين اثنين بقضية «طبيب الساحل» والمشدد للمتهمة الثالثة
احترسي من هذا الطعام اليومي.. يدمر الكبد ببطء دون أعراض واضحة
عمرو مصطفى يكشف تفاصيل إصابته بالسرطان وتجربته الفنية الجديدة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حقيقة قرار منع جلوس السيدات بجانب سائقى السرفيس والتراجع عنه بالبحيرة

تراجعت محافظة البحيرة عن قرار منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي، الذى اتخذته نتيجة للعديد من الشكاوى.

منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة

وأعلنت محافظة البحيرة عن إلغاء القرار الصادر عن إدارة المواقف، بشأن منع جلوس السيدات بالمقعد المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس والنقل الداخلي، مؤكدة احترامها الكامل لحقوق جميع المواطنين دون تمييز.

بيان رسمي

وأوضحت محافظة البحيرة، في بيان رسمي، أن ما تم تداوله عبر صفحة مشروع مجمع مواقف البحيرة بشأن تخصيص المقعد الأمامي للسائق فقط، جاء عقب ورود عدد من الشكاوى، إلا أنه لا يعكس النهج العام أو التوجه الرسمي للمحافظة، ولا يمثل الصورة الحقيقية لغالبية سائقي البحيرة المعروفين بالشهامة والكفاءة وحسن التعامل.

توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع

وأكدت محافظة البحيرة تقديرها واحترامها للمرأة البحراوية، وحرصها الدائم على الحفاظ على حقوقها الدستورية وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، مشددة على أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة آمنة ومناسبة للجميع، وتحقيق الصالح العام مع الالتزام بالآداب العامة.

واختتمت المحافظة بيانها بتوجيه الشكر للمواطنين على تفهمهم وتعاونهم، مؤكدة استمرارها في العمل على ما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ كرامتهم.

