نجاح جديد لوحدة مناظير قنا العام.. إجراء 9 تدخلات دقيقة في قسم المسالك البولية

واصلت وحدة المناظير بمستشفى قنا العام، تحقيق نتائج متميزة في مجال التدخلات الدقيقة، حيث نجح الفريق الطبي بقسم المسالك البولية في إجراء قائمة عمليات متكاملة شملت 9 حالات متنوعة، في خطوة تعكس التطور الملحوظ في مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة قنا.

وتنوعت التدخلات بين حالات علاجية وتشخيصية دقيقة، حيث تم التعامل مع 3 حالات حصوات بالحالب من خلال استخراج الحصوات بنجاح وتركيب دعامات لضمان كفاءة عمل الحالب، إلى جانب علاج حالة حصوة بالمثانة.

وتضمنت القائمة 3 حالات أورام بالمثانة، جرى خلالها إجراء مناظير تشخيصية متقدمة وأخذ عينات من الأورام لتحديد طبيعتها ووضع بروتوكولات العلاج المناسبة وفقاً للتقييم الطبي.

وأوضح الفريق الطبي بمستشفى قنا العام، أن جميع المرضى خرجوا بحالة مستقرة وجيدة، مع تقديم الرعاية الطبية الكاملة وخطط المتابعة اللازمة داخل قسم المسالك البولية لضمان سرعة التعافي وتحقيق أفضل النتائج العلاجية.

جاءت هذه الجهود تحت إشراف الدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام واستشاري الجراحة والمناظير، والدكتور محمد حسن طايع مدير وحدة المناظير واستشاري الجراحة والمناظير.

وضم الفريق الطبي تحت إشراف الأستاذ الدكتور أحمد أبو اليسر أستاذ المسالك البولية كلاً من: الدكتور جوزيف وليم، الدكتور مصطفى الصغير، الدكتور شنوده نبيل، الدكتور محمد عبدالباسط، الدكتور مصطفى البشاري، الدكتور كمال علي، الدكتور أحمد القاضي، الدكتور بيتر صلحي، الدكتور أحمد زيدان، الدكتور عبدالرحمن محمد.

وأُجريت العمليات تحت إشراف فريق التخدير بقيادة الدكتور عادل علي استشاري التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد تميرك أخصائي التخدير، وبمشاركة متميزة من فريق التمريض: ميس هيام، ميس دنيا، ميس مروة، ميس إسراء، محمد كمال، محمد جوهر.

تأتي هذه النجاحات المتتالية في إطار استراتيجية مستشفى قنا العام للتوسع في استخدام تقنيات المناظير الحديثة، وتقليل التدخلات الجراحية التقليدية، بما يسهم في تقليل فترة الإقامة بالمستشفى وسرعة تعافي المرضى، ويعزز من مكانة المستشفى كمركز متقدم لتقديم الخدمات الطبية المتخصصة داخل المحافظة.