مجلس النواب 2025.. انطلاق جولة الإعادة في انتخابات الدوائر الملغاة بعدد من المحافظات

تشهد بعض المحافظات اليوم جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 وذلك في الدوائر الـ19 التى تم إلغاء انتخاباتها.

اسيوط

أكد اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية بالدائرة الثالثة في موعدها صباح اليوم، مع انطلاق جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تأتي استكمالًا لإعادة الإجراءات الانتخابية التي سبق إجراؤها بالدائرة الثالثة، عقب قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائجها، مشيرًا إلى أن جولة الإعادة الحالية تمثل المرحلة النهائية من العملية الانتخابية لاختيار ممثلي الدائرة وفق القواعد الدستورية والقانونية المنظمة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ لفتح اللجان من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ و خالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق، حيث أشار إلى أن اللجان فتحت أبوابها في مراكز الفتح وأبنوب والبداري وساحل سليم، بالإضافة إلى قسم مدينة أسيوط الجديدة، دون رصد أي معوقات، ووفق المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتظام وسلامة التصويت

وأكد اللواء هشام أبوالنصر أن المحافظة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتوفير بيئة انتخابية مناسبة، لافتًا إلى أن العملية الانتخابية تجرى تحت إشراف قضائي كامل، مع تأمين شامل من مديرية الأمن لضمان انتظام وسلامة التصويت داخل جميع المقار الانتخابية.

التعامل الفوري مع أي مستجدات

وأضاف المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة، مع ربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والأحياء، والمتابعة اللحظية من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، للتعامل الفوري مع أي مستجدات أو شكاوى خلال فترة التصويت.

وأوضح محافظ أسيوط أنه تم التأكد من جاهزية المقار الانتخابية من حيث النظافة والإنارة والتهوية، وتأمين المداخل والمخارج، إلى جانب توفير مقاعد انتظار ومستلزمات الدعم اللوجستي، ومراعاة كبار السن وذوي الهمم، بما يضمن سهولة ويسر عملية الإدلاء بالأصوات.

وفي ختام تصريحاته، دعا اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أبناء الدائرة الثالثة إلى المشاركة الإيجابية في جولة الإعادة، مؤكدًا أن المشاركة تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا، مشددًا على التزام المحافظة الكامل بالحياد التام بين جميع المرشحين، وتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمحافظة أسيوط وأبنائها.

قنا

تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة قنا، إقبال كثيف أمام المقرات الانتخابية الواقعة بمسقط رأسهم المرشحين عقب فتح أبواب اللجان أمام الناخبين، خاصة بلجان القرى، فى محاولة لحسم الأمر لصالح مرشحيهم، فيما تشهد اللجان الأخرى إقبال متواضع.

وتشهد الدوائر الأربعة بمحافظة قنا، منافسة بين 16 مرشح لإقتناص 8 مقاعد، معظمهم ينتمون لقرى موزعة على مراكز قنا المختلفة، وسط تجهيزات واستعدادات مبكرة من قبل الأجهزة التنفيذية لتيسير عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم فى العملية الانتخابية، مع تواجد أمنى لتأمين محيط المقرات الانتخابية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدرت قرار رقم 67 لسنة 2025، المتضمن إعادة إجراء انتخابات مجلس النواب للمقاعد المخصصة للنظام الفردي في الدوائر الإنتخابية الأربعة بمحافظة قنا، يومي الأربعاء والخميس 3 و4 ديسمبر الجاري، مع إجراء انتخاباتالإعادة يومى السبت والأحد الموافقين ٢٧ و٢٨ ديسمبر الجارى، وذلك بعد طعون تقدم بها المرشحين وأحكام قضائية صدرت عن المحكمة الإدارية العليا.

دوائر محافظة قنا

وتضم محافظة قنا 4 دوائر انتخابية، موزعة على مراكز ومدن المحافظة، تشمل الدائرة الأولى، ومقرها مركز وبندر قنا، و الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص ونقادة وقفط، والدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي، ودشنا والوقف، والدائرة الرابعة، ومقرها مركز أبوتشت وفرشوط.

يذكر أن عدد الناخبين المقيدين في دوائر محافظة قنا الأربعة يبلغ 2 مليون و215 ألف و436 ناخبًا، يدلون بأصواتهم داخل 307 مراكز انتخابية تضم 352 لجنة فرعية، موزعين على 9 مراكز بمحافظة قنا، من الشمال إلى الجنوب" أبوتشت، فرشوط، نجع حمادى، دشنا، الوقف، قنا، قفط، قوص، نقادة ".

انتخاب 8 نواب

وقد أنهت محافظة قنا، كافة استعدادتها، لاستقبال الناخبين فى دوائر قنا الأربعة، لانتخاب 8 نواب بالنظام الفردى من أصل 9 مقاعد، بعد فوز النائب فتحى قنديل، بمقعد من الجولة الأولى بالدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة نجع حمادى، لتدور المنافسة بالدائرة على مقعدين بين ٤ مرشحين.

البحيرة

تعرض رئيس اللجنة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة، رقم 40 بدائرة إيتاي البارود، صباح اليوم السبت، لحادث سير خلال ذهابه إلى اللجنة، الأمر الذي تسبب في تأخر فتحها أمام الناخبين.

تأخر فتح لجنة انتخابية بسبب تعرض رئيسها لحادث سير في البحيرة

وانطلقت صباح اليوم السبت جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة في ثلاث دوائر انتخابية، تشمل: الدائرة الأولى: قسم دمنهور، مركز دمنهور، والدائرة الثالثة: مركز أبو حمص، مركز إدكو، والدائرة الثامنة: مركز شبراخيت، مركز إيتاي البارود.

ويبلغ عدد المراكز الانتخابية 264 مركزا انتخابيا، تضم 297 لجنة انتخابية، ويصل إجمالي عدد الناخبين والناخبات بهذه الدوائر إلى مليون و726 ألفا و88 ناخبا وناخبة.

من جانبها أشارت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، إلى أنه تم توفير كافة وسائل الدعم اللوجستي، ومراعاة الظروف الجوية من خلال تجهيز ممرات آمنة ومغطاة تحسبًا لسقوط الأمطار، مع توفير التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة ويسر في هذا الاستحقاق الدستوري.

وأكدت أن محافظة البحيرة تعمل على توفير بيئة آمنة ومستقرة بكافة اللجان الانتخابية، دعما للعملية الانتخابية، وضمانا لخروجها بالشكل الذي يليق بمحافظة البحيرة، وبما يعكس التزام الدولة بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني.