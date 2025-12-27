استمرار عروض الافتتاح بمركز الإسماعيلية التجاري ودعوة لجميع المواطنين بالزيارة

تفتح أبواب مركز الإسماعيلية التجاري ISMAILIA OUTLET ، لليوم الثالث على التوالي، أمام المواطنين تزامنًا مع انطلاق فعاليات الافتتاح، والتي تتضمن عروضًا وتخفيضات خاصة على مجموعة متنوعة من السلع لتلبية احتياجات الأسر بأسعار مناسبة.

ويُعد المركز سوقًا منظمًا يضم باكيات ومحال مرخصة، بما يسهم في تجميع الأنشطة التجارية داخل نطاق محدد، وهو ما يدعم خطة المحافظة للحد من الأسواق العشوائية بالشوارع والميادين، كما يساهم ذلك في تحسين حركة المرور وتخفيف التكدسات الناتجة عن الإشغالات غير المنظمة، بما يحقق انسيابية مرورية أعلى وسلامة للمواطنين.

وأكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية أن إنشاء المركز يأتي ضمن توجهات الدولة لتوفير بيئة تسوق آمنة ومنظمة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية، كما يوفر المركز فرص عمل للتجار والعمالة، ويدعم النشاط الاقتصادي المحلي.

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قد قامت بافتتاح مركز الإسماعيلية التجاري Ismailia outlet خلال زيارتها لمحافظة الإسماعيلية الخميس الماضي.

وتدعو محافظة الإسماعيلية المواطنين إلى زيارة مركز الإسماعيلية التجاري خلال أيام الافتتاح للاستفادة من العروض المقدمة، والمشاركة في دعم الجهود الرامية إلى تنظيم التجارة وتحسين مستوى الخدمات والحركة المرورية داخل المدينة.

https://maps.app.goo.gl/CTSzrz5U6i2UWFnz6