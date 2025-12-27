التعادل الإيجابي يحسم لقاء الكونغو والسنغال بأمم أفريقيا







حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب السنغال أمام الكونغو الديموقراطية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم إفريقيا.

وكان اللقاء مصيري لتحديد المتصدر المحتمل وفرصة لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى دور الـ16

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية عن طريق لاعبه سيدريك باكامبو في الدقيقة 61، وتعادل ساديو ماني سريعًا لـ السنغالبالدقيقة 69.

وبتلك النتيجة يصل منتخبي الكونغو والسنغال الي النقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة الرابعة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي :

حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: إسماعيل جاكوبس - موسى نياخاتي - كاليدوكوليبالي - كريبين دياتا



خط الوسط: ساديو ماني - بابيجايي - إلمان ندياي - إدريساجايي

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون



بينما جاء تشكيل الكونغو ضدالسنغال



حراسة المرمى: ليونيل مباسي



خط الدفاع: آرثر ماسوكو - أكسيلتوانزيبي - تشانسيل مبيمبا - آرون وان بيساكا

خط الوسط: نوح صاديقي - صامويل موتوسامي - نجالييلموكاو

خط الهجوم: ميشاك إيليا - سيدريك باكامبو - ثيوبونجوندا.و

ويلعب منتخبا السنغال والكونغو الديموقراطية في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبي،بوتسوانا، وبنين.

نتائج الجولة الأولى في مجموعةالسنغال

دخل المنتخبان المباراة بمعنوياتمرتفعة بعد تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية:• السنغال افتتحت مشوارها بانتصار عريض على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون رد

• الكونغو الديمقراطية حققت فوزًا مهمًا على بنين بهدف نظيف.

وتُعد هذه المواجهة حاسمة في صراع صدارة المجموعة والتأهل المبكر للأدوار الإقصائية.

ويحتل منتخب الكونغو الديموقراطية المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز في الجولة الأولى بالتساوي مع السنغال.