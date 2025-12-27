القومي للمرأة بالإسماعيلية ينفذ ندوات توعوية لتنمية الأسرة المصرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية اليوم السبت، حملة توعوية لتنمية الأسرة المصرية في مراكز القصاصين والتل الكبير والقنطرة شرق والقنطرة غرب، وذلك ضمن جهود تعزيز التوعية المجتمعية والإرشاد الأسري.

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية وتحت رعاية اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، ودعم ورعاية المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة،

أشارت لبنى زكي مقرر المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية، إلى أن الحملة تضمنت عقد عدد ٤ ندوات توعوية بقرية المحسمة القديمة بمركز ومدينة القصاصين، وقرية جلبانة بمركز ومدينة القنطرة شرق، وقرية أبوطفيلة بمركز ومدينة القنطرة غرب، وقرية الملاك بمركز ومدينة التل الكبير.

واستهدفت الندوات توعية مايقرب من ٢٠٠ سيدة وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية أوقاف الاسماعيلية وعدد من الجهات الشريكة.

وخلال الندوات، تم تناول عدة موضوعات منها مخاطر الزواج المبكر، العنف الأسري وأضراره على التنشئة السليمة للأبناء، مخاطر ختان الإناث والزيادة السكانية.

تأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يركز على محورين رئيسيين: التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي.