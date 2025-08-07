اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري

كتب الإعلامي خالد الغندور، منشورا ساخرا عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك لم يذكر فيه اسم فريق، قائلًا: "الدوري بكرة اللي خايف مايجيش".

وتنطلق غدا الجمعة النسخة الجديد لمسابقة الدوري المصري 2025-2026 ب10 مباريات تقام علي مدار ثلاث أيام حيث يسعل الأهلي إلي بداية رحلة الدفاع عن لقبه حين يحل ضيفا علي مودرن سبورت بينما يستهل بيراميدز البطولة بمواجهة وادي دجلة والزمالك سيكون في ضيافة سيراميكا كليوباترا .

وتعد تلك النسخة استثنائية الي حد كبير نظرا لأنها تقام بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي ، وكذلك إقامة المنافسات من دور واحد علي ان يتباري أصحاب المراكز السبعة الأولي علي اللقب ويلعب الباقيين علي النجاة من الهبوط، كما أنه لأول مرة منذ فترة تنطلق بطولة الدوري المصري قبل الدوريات العربية والأوروبية وتخوض الأندية فترات إعداد قوية.

وتقام مباريات الجولة الأولي علي ثلاثة أيام أولها غدا الجمعة حيث يلتقي وادي دجلة مع بيراميدز، المصري والإتحاد السكندري، سيراميكا والزمالك، وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي المقاولون مع زد، سموحه وطلائع الجيش، مودرن سبورت والأهلي، الإسماعيلي وبتروجيت، وتختتم المباريات بثلاث مباريات يوم الأحد وهي كهربا الإسماعيلية والجونة، البنك الأهلي وغزل المحلة، فاركو وانبي.