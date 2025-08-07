قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة البحرين في بطولة العالم لكرة اليد
القصة الكاملة لاستقالة 8 أطباء بطنطا وعميد الكلية: تفاوضنا معهم لإنجاح المنظومة الطبية
باريس سان جيرمان يتصدر قائمة المرشحين للكرة الذهبية 2025.. حضور كاسح في السباق الفردي الأكبر
الحكومة حسمت الأمر.. 3 بدائل أمام مستأجري الإيجار القديم عقب تطبيق القانون
شلل في تل أبيب.. الحريديم ضد التجنيد وعائلات الأسرى ترفض توسعة الحرب
رفض مصري قاطع .. تسريبات: 4.7 مليار دولار مقابل تهجير ربع مليون فلسطيني
نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس
مليون مكالمة بالساعة.. وثائق تكشف تجسس مايكروسوفت على ملايين الفلسطينيين
فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم
نتنياهو: نعتزم إبعاد حماس وتسليم حكم غزة لهيئة مدنية
مصير البلوجر موكا موكا بعد القبض عليها بسبب الفيديوهات الخادشة
تعاون دبلوماسي–اقتصادي بين الخارجية والاستثمار لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يسعى للدفاع عن لقبه أمام مودرن .. والزمالك بشكل جديد أمام سيراميكا كليوباترا

النادي الأهلي
النادي الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

تنطلق غدا الجمعه النسخة الجديد لمسابقة الدوري المصري 2025-2026 ب10 مباريات تقام علي مدار ثلاث ايام حيث يسعل الأهلي الي بداية رحلة الدفاع عن لقبه حين يحل ضيفا علي مودرن سبورت بينما يستهل بيراميدز البطولة بمواجهة وادي دجلة والزمالك سيكون في ضيافة سيراميكا كليوباترا .

وتعد تلك النسخة استثنائية الي حد كبير نظرا لأنها تقام بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي ، وكذلك إقامة المنافسات من دور واحد علي ان يتباري اصحاب المراكز السبعة الأولي علي اللقب ويلعب الباقيين علي النجاه من الهبوط ، كما أنه لأول مرة منذ فترة تنطلف بطولة الدوري المصري قبل الدوريات العربية والأوروبية وتخوض الاندية فترات إعداد قوية .

وتقام مباريات الجولة الأولي علي ثلاث ايام أولها غدا الجمعه حيث يلتقي وادي دجلة مع بيراميدز، المصري والإتحاد السكندري، سيراميكا والزمالك ، وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي المقاولون مع زد، سموحه وطلائع الجيش، مودرن سبورت والأهلي ، الإسماعيلي وبتروجيت ، وتختتم المباريات بثلاث مباريات يوم الأحد وهي كهربا الإسماعيلية والجونة ، البنك الأهلي وغزل المحلة ، فاركو وانبي.

ويستعين الأهلي بصفقاته وقوامه القوي في رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي باحثا عن البطولة للمرة الرابعة علي التوالي وال46  في تاريخه، حيث سيواجه نظيره مودرن سبورت والذي قدم موسم أخير غير مرضي بالنسبة لإدارته.

وضم الأهلي في إنتقالات الصيف 9 لاعبين وهم حارس المرمي محمد سيحا وياسين مرعي ومصطفي العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه واحمدمصطفي زيزو وإستعاد اليو ديانج وأحمد عبدالقادر من الإعارةة ، بينما رحل عنه علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعه والفلسطيني وسام أبوعلي ورضا سليم ويحيي عطية الله وكريم الدبيس .

ولن تكون مهمة الأهلي سهله خاصة أنه تحت قيادة فنية اسبانية يبدأ معرفة دروب مسابقة الدوري وهو الاسباني خوسيه ريبيرو ، فيما يبحث بيراميدز عن إنطلاقة قوية نحو حلم تحقيق لقب أول للدوري بعد ان عرف طريق البطولات بالفوز بلقبي كأس مصر ودوري ابطال أفريقيا وكان قريبا من كأس مصر للمرة الثانية علي التوالي ولكن فاز بها ابناء القلعة البيضاء.

ورغم رحيل ابراهيم عادل ابرز نجومه الي الجزيرة الإماراتي، لكن بيراميدز أكتفي بضم البرازيلي ايفرتون ومصطفي زيكو ومحمود جاد حارس المرمي في ظل إمتلاكه قائمة قوية ، كما حافظ الفريق السماوي علي بقاء مدربه كرونوسلاف يورشيتش وجدد تعاقده، ويصدم بيراميدز بالعائد للإضواء وادي دجلة من جديد.

فيما سيظهر الزمالك بعباءة جديدة تماماً وبشكل مغاير بعد أن استعان بالبلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا ومعه قائمة صفقات جديدة ضمت

 مهدي سليمان حارس المرمي والأنجولي شيكو بانزا و عمرو ناصر وأحمد شريف و الفلسطينين آدم كايد وعدي الدباغ  وعمر فرج والمغربي عبد الحميد معالي و أحمد ربيع  ومحمد إسماعيل والبرازيلي خوان ألفينا  .

وكان الزمالك قد حصد المركز الثالث في بطولة الدوري الأخيرة بينما سيواجه سيراميكا كليوباترا الذي يسعي لتقديم بطولة جيدة بعد ان ضم عدد من اللاعبين اصحاب الخبرات علي رأسهم عمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم الدبيس

النادي الأهلي بطولة الدوري الزمالك بيراميدز الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للنشر 8 ونص ص / حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم.. تعرف عليها

حيلة فاشلة للتهرب من الطرد والتحايل على التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم|تعرف عليها

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

علامات السحر والحسد في البيت

علامات السحر والحسد في البيت.. تظهر 5 على الحوائط و3 بأهله

ترشيحاتنا

ترامب

أكسيوس: ترامب لا يعارض خطة نتنياهو لاحتلال غزة بالكامل

جانب من اللقاء

بن زايد : حجم التبادل التجاري بين الإمارات وروسيا بلغ 11 مليار دولار

ترامب

ترامب يوجه بالبدء في العمل على تعداد سكاني جديد ودقيق

بالصور

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

مش نهاية المطاف بشرط الالتزام.. كيف نعالج مقاومة الإنسولين بدون أدوية؟

طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية
طرق علاج مقاومة الأنسولين بدون أدوية

فيديو

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

الفود بلوجر

خليها تنضف.. رواد التواصل الاجتماعي يشنون حملة ضد الفود بلوجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد