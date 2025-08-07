الأهلي يسعى للدفاع عن لقبه أمام مودرن .. والزمالك بشكل جديد أمام سيراميكا كليوباترا

تنطلق غدا الجمعه النسخة الجديد لمسابقة الدوري المصري 2025-2026 ب10 مباريات تقام علي مدار ثلاث ايام حيث يسعل الأهلي الي بداية رحلة الدفاع عن لقبه حين يحل ضيفا علي مودرن سبورت بينما يستهل بيراميدز البطولة بمواجهة وادي دجلة والزمالك سيكون في ضيافة سيراميكا كليوباترا .

وتعد تلك النسخة استثنائية الي حد كبير نظرا لأنها تقام بمشاركة 21 فريقا بعد إلغاء الهبوط للدرجة الثانية الموسم الماضي ، وكذلك إقامة المنافسات من دور واحد علي ان يتباري اصحاب المراكز السبعة الأولي علي اللقب ويلعب الباقيين علي النجاه من الهبوط ، كما أنه لأول مرة منذ فترة تنطلف بطولة الدوري المصري قبل الدوريات العربية والأوروبية وتخوض الاندية فترات إعداد قوية .

وتقام مباريات الجولة الأولي علي ثلاث ايام أولها غدا الجمعه حيث يلتقي وادي دجلة مع بيراميدز، المصري والإتحاد السكندري، سيراميكا والزمالك ، وتقام يوم الأحد 4 مباريات هي المقاولون مع زد، سموحه وطلائع الجيش، مودرن سبورت والأهلي ، الإسماعيلي وبتروجيت ، وتختتم المباريات بثلاث مباريات يوم الأحد وهي كهربا الإسماعيلية والجونة ، البنك الأهلي وغزل المحلة ، فاركو وانبي.

ويستعين الأهلي بصفقاته وقوامه القوي في رحلة الدفاع عن لقبه الذي توج به العام الماضي باحثا عن البطولة للمرة الرابعة علي التوالي وال46 في تاريخه، حيث سيواجه نظيره مودرن سبورت والذي قدم موسم أخير غير مرضي بالنسبة لإدارته.

وضم الأهلي في إنتقالات الصيف 9 لاعبين وهم حارس المرمي محمد سيحا وياسين مرعي ومصطفي العش وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شكري ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمود تريزيجيه واحمدمصطفي زيزو وإستعاد اليو ديانج وأحمد عبدالقادر من الإعارةة ، بينما رحل عنه علي معلول وعمرو السولية وأكرم توفيق ورامي ربيعه والفلسطيني وسام أبوعلي ورضا سليم ويحيي عطية الله وكريم الدبيس .

ولن تكون مهمة الأهلي سهله خاصة أنه تحت قيادة فنية اسبانية يبدأ معرفة دروب مسابقة الدوري وهو الاسباني خوسيه ريبيرو ، فيما يبحث بيراميدز عن إنطلاقة قوية نحو حلم تحقيق لقب أول للدوري بعد ان عرف طريق البطولات بالفوز بلقبي كأس مصر ودوري ابطال أفريقيا وكان قريبا من كأس مصر للمرة الثانية علي التوالي ولكن فاز بها ابناء القلعة البيضاء.

ورغم رحيل ابراهيم عادل ابرز نجومه الي الجزيرة الإماراتي، لكن بيراميدز أكتفي بضم البرازيلي ايفرتون ومصطفي زيكو ومحمود جاد حارس المرمي في ظل إمتلاكه قائمة قوية ، كما حافظ الفريق السماوي علي بقاء مدربه كرونوسلاف يورشيتش وجدد تعاقده، ويصدم بيراميدز بالعائد للإضواء وادي دجلة من جديد.

فيما سيظهر الزمالك بعباءة جديدة تماماً وبشكل مغاير بعد أن استعان بالبلجيكي يانيك فيريرا مديرا فنيا ومعه قائمة صفقات جديدة ضمت

مهدي سليمان حارس المرمي والأنجولي شيكو بانزا و عمرو ناصر وأحمد شريف و الفلسطينين آدم كايد وعدي الدباغ وعمر فرج والمغربي عبد الحميد معالي و أحمد ربيع ومحمد إسماعيل والبرازيلي خوان ألفينا .

وكان الزمالك قد حصد المركز الثالث في بطولة الدوري الأخيرة بينما سيواجه سيراميكا كليوباترا الذي يسعي لتقديم بطولة جيدة بعد ان ضم عدد من اللاعبين اصحاب الخبرات علي رأسهم عمرو السولية وكريم نيدفيد وكريم الدبيس