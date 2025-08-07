النصر يحسم صفقة إينيجو مارتينيز بعد فسخ عقده مع برشلونة

بات المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز على أعتاب الانضمام رسميًا إلى صفوف نادي النصر السعودي، في صفقة انتقال حر، بعد إنهاء علاقته التعاقدية مع نادي برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما كشفته تقارير صحفية، أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، أن مارتينيز قد اتخذ قرارًا نهائيًا بفسخ عقده مع النادي الكتالوني بشكل فوري، تمهيدًا لانتقاله إلى النصر، حيث سينضم كلاعب حر دون مقابل مادي.

وأوضح رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن مارتينيز سيوقع على عقد يمتد لمدة موسم واحد مع النصر، مع وجود بند يتيح تمديد التعاقد لموسم إضافي، حال اتفاق الطرفين.

ويُعد انضمام مارتينيز، البالغ من العمر 31 عامًا، إضافة دفاعية قوية للعالمي، نظرًا لما يتمتع به من خبرات طويلة في الليغا الإسبانية، وخاصة مع برشلونة الذي تألق في صفوفه الموسم الماضي.

وكان مارتينيز قد شارك في 46 مباراة بمختلف البطولات بقميص برشلونة خلال الموسم المنقضي، سجل خلالها 3 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة، ما جعله من العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق الكتالوني.

ويواصل النصر، بهذا التعاقد، تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم المقبل، سعيًا للمنافسة على جميع البطولات المحلية والقارية، في ظل مشروع طموح يقوده النادي السعودي لضم نخبة من أبرز نجوم الكرة العالمية.