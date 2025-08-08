مدرب مانشستر سيتي السابق يتولى تدريب ليفربول للسيدات

أعلن نادي ليفربول لكرة القدم، اليوم الجمعة، تعيين جاريث تايلور مدربًا لفريق السيدات، بعد 5 أشهر من إقالته من مانشستر سيتي.

وتولى المدرب البالغ من العمر 52 عامًا تدريب مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات، وقاده للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، واحتلال المركز الثاني بفارق ضئيل خلف تشيلسي في دوري السوبر للسيدات عام 2024، والذي حُسم بفارق الأهداف.

وأُقيل من تدريب مانشستر سيتي في مارس، قبل 5 أيام فقط من نهائي كأس الرابطة ضد تشيلسي، حيث أشار النادي إلى ضعف أداء الفريق.

واحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في دوري السوبر للسيدات الموسم الماضي، بينما احتل ليفربول المركز السابع.

وقال تايلور: "الجميع في عالم كرة القدم يعرف تاريخ ليفربول وضخامة إمكانياته، وأنا أتطلع بشغف إلى المهمة المقبلة. هدفنا هو بناء فريق يفخر به المشجعون، يقدم أداءً جيدًا، ونأمل أن يحقق النجاح في مسيرته".

وأشاد آندي أوبويل، المدير الإداري لبرنامج السيدات في ليفربول، بالتعيين، قائلاً إن تايلور "يتمتع بسجل حافل في بناء فرق ناجحة قائمة على الهوية، وقدرته على تطوير اللاعبات ومساعدتهن على الوصول إلى المستوى التالي لا مثيل لها".

وسيتولى تايلور مسؤولية إدارة المباراة الودية التي ستقام يوم السبت بدون جمهور ضد أستون فيلا في بوديمور هيث.

وينطلق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات في 6 سبتمبر.