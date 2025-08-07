قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محام يتعهد بإجراء قانوني ضد فنانة شهيرة بسبب ألفاظها
أولكساندريا الأوكراني يكشف لـ "صدى البلد" تفاصيل انتقال ألفينا للزمالك
فرقة كاملة بمبلغ ضخم.. مفاجأة بشأن تكلفة صفقات الزمالك الجديدة
عفا الله عما سلف .. خالد مرتجي يصفح عن هذا الشاب | تفاصيل
بالأرقام .. بيراميدز يكشف قائمته المحلية في الموسم الجديد
علي مدبولي أفضل لاعب في مباراة يد مصر والبحرين
مؤامرة إخوانية.. مصطفى بكري يوجه نداء لوزارة الداخلية عن منشور مزيف
أولى الوحدات الخاضعة لـ قانون الإيجار القديم بعد التعديل .. تعرف عليها
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد
الحمد لله مرت على خير.. محمود سعد يطمئن جمهور أنغام على صحتها
منتخب مصر يكتسح البحرين 36/28 في ثاني مبارياته بمونديال ناشئي اليد
صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور
3 ظواهر جوية .. الأرصاد تصدر تحذيرا بسبب طقس الغد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة

وذكر خبراء الأرصاد أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة على مناطق من وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وأضاف خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية : شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر واتجاه الرياح : شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة    :    25    36
لعاصمة الإدارية    :    24    35
6 أكتوبر    :    24    35
بنها     :    25    34
دمنهور     :    25    34
وادي النطرون    :    24    36
كفر الشيخ    :    24    34
المنصورة     :    25    34
الزقازيق     :    24    35
شبين الكوم     :    24    34
طنطا     :    24    34
دمياط     :    25    32
بورسعيد    :    26    32
الإسماعيلية     :    23    36
السويس     :    24    34
العريش     :    23    31
رفح     :    23    31
رأس سدر    :    24    37
نخل     :    23    36
كاترين     :    18    33
الطور     :    28    34
طابا     :    23    35
شرم الشيخ     :    30    39
الإسكندرية     :    24    31
العلمين     :    24    31
مطروح     :    25    34
السلوم     :    22    34
سيوة     :    22    35
رأس غارب    :    27    37
الغردقة     :    29    37
سفاجا     :    28    37
مرسى علم     :    29    38
شلاتين     :    29    40
حلايب     :    30    36
أبو رماد    :    28    38
رأس حدربة         30    35
الفيوم     :    24    36
بني سويف    :    24    36
المنيا     :    23    36
أسيوط     :    24    37
سوهاج     :    26    38
قنا     :    27    40
الأقصر     :    26    41
أسوان     :    28    42
الوادي الجديد    :    26    39
أبوسمبل    :    28    40

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

