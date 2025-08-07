عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من التقلبات الجوية التي تشهدها حالة الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة، بسبب عودة الموجة الحارة مجدداً على جميع أنحاء الجمهورية وارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى.

حالة الطقس الأسبوع المقبل

تشهد الأيام المقبلة بدءا من الأسبوع المقبل طقسا حارا رطبا نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس

موجة حارة جديدة قريباً

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة، والتأثر بـ موجة حارة، الأسبوع المقبل، حيث يعود منخفض الهند الموسمي من جديد بعد الانخفاض الذي شهدته القاهرة والمحافظات الأسبوع الجاري.



الحرارة تصل إلى 45 درجة

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستشهد ارتفاع درجات الحرارة من يوم السبت المقبل على كل الأنحاء، لتنتهي هدنة الأجواء الصيفية المعتدلة.

ومن المتوقع أن تُسجل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، يوم الاثنين المقبل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد، وتسجل العظمى 45 درجة مئوية.



موجة حارة

درجات الحرارة اليوم:

القاهرة 35 25

6 أكتوبر 35 24

بنها 34 24

دمنهور 36 25

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 24

طنطا 35 24

دمياط 36 24

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 35 25

السويس 35 25

العريش 32 24

رفح 31 23

رأس سدر 38 26

نخل 35 20

كاترين 31 18

الطور 36 28

طابا 35 22

شرم الشيخ 37 29

الإسكندرية 32 24

العلمين الجديدة 31 23

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 36 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 28

سفاجا 35 25

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادي الجديد 40 26

أبوسمبل 41 27