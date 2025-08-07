قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار البلد

مفاجأة في الطقس.. سحب منخفضة ومتوسطة تغطي من شمال البلاد حتى القاهرة

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء، حيث تسجل القاهرة الكبرى اليوم، الخميس، 34 درجة.

أمطار خفيفة تغازل الطقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة 

ويشهد الطقس اليوم ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

تشهد حالة الطقس خلال اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم بمختلف المحافظات، فهي كالتالي:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة
السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25 درجة
جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 41 درجة
شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23 درجة
جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة

