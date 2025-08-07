مفاجأة في الطقس.. سحب منخفضة ومتوسطة تغطي من شمال البلاد حتى القاهرة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية صورا للأقمار الصناعية تشير إلى وجود السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى تعمل على تلطيف الأجواء، حيث تسجل القاهرة الكبرى اليوم، الخميس، 34 درجة.

أمطار خفيفة تغازل الطقس اليوم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فرصة ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية ومدن القناة.

ويشهد اليوم طقسا حارا رطبا نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة رطبا ليلا وفي الصباح الباكر.

بحسب هيئة الأرصاد، فإنه تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

الطقس اليوم ودرجات الحرارة

ويشهد الطقس اليوم ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

تشهد حالة الطقس خلال اليوم، اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج يتراوح من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس اليوم بمختلف المحافظات، فهي كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 للعظمى والصغرى 25 درجة

السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 25 درجة

جنوب سيناء 38 للعظمى والصغرى 41 درجة

شمال الصعيد 36 للعظمى والصغرى 23 درجة

جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة