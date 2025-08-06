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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 45 مئوية.. عودة الموجة الحارة خلال أيام

حالة الطقس
حالة الطقس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس في مصر تقلبات جوية متعددة خلال هذه الفترة، ما بين اعتدال الأجواء وارتفاع الحرارة المفاجئ، خاصة ما يشهده شهر أغسطس من موجة حارة مقبلة تشهدها الأيام القادمة، وذلك وفقاً لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية . 

موجة حارة جديدة مقبلة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من عودة ارتفاع درجات الحرارة، والتأثر بـ موجة حارة على كل الأنحاء، الأسبوع المقبل، حيث يعود منخفض الهند الموسمي من جديد بعد الانخفاض الذي شهدته القاهرة والمحافظات الأسبوع الجاري.

ارتفاع درجات الحرارة بدءا من السبت

وأكدت هيئة الأرصاد، أنه بداية السبت المقبل سترتفع قيم درجات الحرارة، وقد تصل لأكثر من 37 درجة على القاهرة والمحافظات، لكن موجة الحر المقبلة لن تكون بنفس الشدة التي كانت في الفترة الماضية.

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حالة الطقس اليوم

الحرارة تسجل 45 درجة الأسبوع المقبل

وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ستشهد ارتفاع درجات الحرارة من يوم السبت المقبل على كل الأنحاء، لتنتهي هدنة الأجواء الصيفية المعتدلة. 

 ومن المتوقع أن تُسجل درجة الحرارة المحسوسة على القاهرة 39 درجة مئوية خلال ساعات النهار، يوم الإثنين المقبل، وترتفع على محافظات جنوب الصعيد، وتسجل العظمى 45 درجة مئوية. 

نصائح الأرصاد للمواطنين

ونصح خبراء الأرصاد الجوية، المواطنين، بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعدم الجلوس في الغرف سيئة التهوية، وشرب الماء بكميات كبيرة، مع تجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على توابل حارة، وارتداء قبعة لحماية الرأس فاتحة اللون.

هذه توقعات حالة الطقس ليوم غد الاثنين - الوطني : البلاد
موجة حارة جديدة

حالة الطقس غدا الخميس


أما عن حالة الطقس غدًا، فيكون حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء، وجنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية غداً الخميس 

حذرت خرائط الطقس من تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية، قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

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