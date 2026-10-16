فخري الفقي: القطاع الخاص يستحوذ على 59% من الاستثمارات خلال العام المالي الجاري

كشف الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، عن ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في مصر إلى 59% خلال العام المالي الجاري، مقابل 35% قبل عامين، في مؤشر على زيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأوضح الفقي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إجمالي الاستثمارات في مصر كان يبلغ نحو تريليوني جنيه قبل عامين، وبلغت مساهمة القطاع الخاص منها 35%، فيما توزعت النسبة المتبقية بين الاستثمارات الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.

وأشار إلى أن الحكومة حددت سقفًا للاستثمارات العامة بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص، ومنحه فرصة أكبر للمشاركة في تنفيذ المشروعات ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى ارتفاع حصته إلى 40% خلال العام المالي السابق، قبل أن تصل إلى 59% في الموازنة الحالية