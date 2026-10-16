قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإسكان: فرز طلبات مستأجري الإيجار القديم بعد انتهاء التسجيل عبر منصة مصر الرقمية
إسبانيا تطعن أمام المحكمة الرياضية على عقوبة فيفا بسبب هتافات ودية منتخب مصر
صحفية بـ واشنطن بوست تكشف تفاصيل الاعتداء عليها خلال تغطية حصاد الزيتون بالضفة الغربية
​السكة الحديد تدعم تنمية سيناء.. 4 رحلات قطار يوميا على خط القنطرة شرق ـ بئر العبد
أزمة «لقب المحامية» تطيح بمتحدثة ترامب الجديدة بعد 5 أيام من تعيينها
السودان يدعو إلى تفكيك القدرات العسكرية للدعم السريع وتوحيد القوات تحت جيش وطني واحد
هيئة مقاومة الجدار: 34 اعتداءً للمستوطنين على مزارعي الزيتون الفلسطينيين خلال يوم
مصطفى بكري: قطار سيناء مشروع استراتيجي يدعم التنمية ويعزز الأمن القومي المصري
إعلام سوري: توغل إسرائيلي بـ 5 آليات عسكرية باتجاه قرية أبو مذراة بريف القنيطرة
تحرك دبلوماسي عربي وإسلامي ضد افتتاح كولومبيا سفارة في القدس.. مصدر مطلع لـ«صدى البلد» يكشف التفاصيل
مشهد تاريخي في سيناء.. قضبان السكة الحديد تصل إلى العريش ضمن مشروع قطار التنمية
القبض على شخص ادعى تلفيق والد طليقته لقضايا كيدية ضده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ اقتصاد يكشف أفضل أوعية الإدخار في مصر.. ويحذر من مخاطر الاستثمار دون خبرة

الادخار
الادخار
محمد البدوي

كشف الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد وخبير الاستثمار والتعاون الدولي، عن أفضل الطرق لتوظيف الأموال والمدخرات في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة، موضحًا أبرز الأوعية الاستثمارية التي يمكن للأفراد اللجوء إليها، ودور الذهب والعقارات وشهادات الادخار والمشروعات الخاصة في الحفاظ على قيمة الأموال وتحقيق عوائد مالية.

اختيار الوعاء الادخاري المناسب

وأوضح عبدالعظيم، خلال تصريحات تليفزيونية، أن اختيار الوعاء الادخاري المناسب يتوقف على طبيعة الأهداف المالية لكل شخص، ومدى قدرته على تحمل المخاطر، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الإنفاق والادخار، وعدم الاندفاع وراء أي فرصة استثمارية دون دراسة كافية.

وأشار إلى أن الذهب يُعد من أبرز وسائل الادخار على المدى الطويل، نظرًا لقدرته على الاحتفاظ بجزء من قيمة الأموال، لكنه لفت إلى أن أسعاره تتعرض لتقلبات يومية، ما يتطلب من الراغبين في الاستثمار فيه امتلاك رؤية طويلة الأجل وعدم الانسياق وراء التحركات السعرية قصيرة المدى.

وأضاف أستاذ الاقتصاد أن العقارات تمثل أحد الأوعية الاستثمارية المهمة في السوق المصرية، إلى جانب شهادات الادخار البنكية التي تناسب الراغبين في الحصول على عوائد نقدية منتظمة وفقًا لشروط كل شهادة، فضلًا عن الاستثمار في الأسهم وإقامة المشروعات الخاصة.

امتلاك الخبرة الكافية أو الاستعانة بإدارة واعية

وحذر عبدالعظيم من الدخول في مشروعات تجارية دون امتلاك الخبرة الكافية أو الاستعانة بإدارة واعية قادرة على متابعة تفاصيل النشاط، مشددًا على أن الاستثمار الناجح لا يعتمد على توافر الأموال فقط، وإنما يحتاج إلى المعرفة والتخطيط والمتابعة المستمرة، حتى لا تتعرض المدخرات للخسارة.

وفيما يتعلق بأسباب ارتفاع الأسعار، أوضح أن التضخم لا يرتبط بعامل واحد، بل يتأثر بمجموعة من المتغيرات المحلية والعالمية، من بينها التضخم المستورد والأزمات الجيوسياسية والحروب، فضلًا عن تحركات أسعار الصرف، لافتًا إلى أن اعتماد مصر على استيراد جانب من الآلات والمعدات ومستلزمات الإنتاج يجعل الاقتصاد المحلي يتأثر بالتغيرات التي تشهدها الأسواق الدولية.

حياة المواطنين والأسعار ومستويات المعيشة

وأكد أن التحسن الاقتصادي لا تظهر نتائجه بصورة فورية، وإنما يحتاج إلى وقت حتى تنعكس آثاره على حياة المواطنين والأسعار ومستويات المعيشة، مشيرًا إلى أهمية استمرار جهود الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الصحية والتوسع في المدن الجديدة، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وحول دور أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، أشار أستاذ الاقتصاد إلى أنها إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية، إذ تساعد أسعار الفائدة المرتفعة على تشجيع الادخار وامتصاص جانب من السيولة المتداولة في الأسواق، بما قد يسهم في الحد من الضغوط التضخمية.

رفع أسعار الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة

لكنه حذر من المبالغة في رفع أسعار الفائدة أو استمرارها عند مستويات مرتفعة لفترات طويلة، موضحًا أن ذلك قد يزيد تكلفة الاقتراض على المستثمرين والشركات، ويؤثر سلبًا على التوسع في المشروعات والإنتاج وخلق فرص العمل، وهو ما يستدعي تحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي.

وشدد عبدالعظيم على ضرورة ترسيخ ثقافة الادخار الرشيد داخل المجتمع، مع تجنب الإفراط في الاستهلاك أو حرمان النفس من الاحتياجات الأساسية، مؤكدًا أن الإدارة الجيدة للأموال تبدأ بتحديد الأولويات وتخصيص جزء من الدخل للادخار وفقًا للإمكانات المتاحة.

وفيما يتعلق بكيفية تحويل مصر إلى واحدة من الاقتصادات الصاعدة الكبرى، أوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها توطين الصناعة والتكنولوجيا، وجذب الشركات العالمية لنقل الخبرات والمعرفة الصناعية إلى السوق المصرية، بما يسهم في تطوير الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات تحت شعار «صنع في مصر».

وأضاف أن المحور الثاني يتمثل في تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات والتشريعات، مع الحد من البيروقراطية التي قد تعوق توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بينما يرتبط المحور الثالث بتطوير التعليم الفني والمهني لسد احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة والفنيين والحرفيين.

ربط المناهج التعليمية بالتطورات التكنولوجية

وأشار إلى أن المحور الرابع يتمثل في ربط المناهج التعليمية بالتطورات التكنولوجية ومتطلبات الوظائف الحديثة، وعلى رأسها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التوسع في التدريب العملي داخل المصانع وإنشاء مدارس تكنولوجية مرتبطة بالقطاع الصناعي، بما يضمن تأهيل الخريجين بصورة أفضل لسوق العمل.

واختتم أستاذ الاقتصاد بالتأكيد على أن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة يتطلب التكامل بين تطوير الصناعة والتعليم وجذب الاستثمارات، بالتوازي مع نشر الوعي المالي بين المواطنين، حتى يتمكن الأفراد من إدارة مدخراتهم بصورة أكثر كفاءة، وتوجيه الأموال إلى أوعية استثمارية تتناسب مع أهدافهم وقدراتهم المالية.

المتغيرات الاقتصادية الاستثمار توظيف الأموال الادخار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1100 جنيه في يوم.. ارتفاع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

سداد فاتورة الغاز

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

الطقس في مصر

تقدم السحب باتجاه القاهرة.. أمطار تضرب الأجواء بعد ساعات| الطقس

التوقيت الشتوي

الساعة هتتغير يوم جمعة.. 60 دقيقة إلى الخلف لبدء التوقيت الشتوي هذا الموعد

أسعار البنزين والسولار اليوم

أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

المتهم

مصرع خط الصعيد الجديد في إطلاق نار مع الشرطة بـ"الكتكاتة" في سوهاج

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يزور أطفال مستشفى 57357 بالإسماعيلية

مفتي الجمهورية يزور أطفال مستشفى 57357 بالإسماعيلية ويشاركهم الاحتفال بالعيد القومي

الدكتور سلامة داود

ما سر بلاغة القرآن الكريم التي لا يمكن استبدال كلماتها؟.. سلامة داود يوضح

محاضرات علمية بالمساجد الكبرى

الأوقاف تعزز الوعي بمحاضرات علمية بالمساجد الكبرى عقب صلاة الجمعة

بالصور

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه يزيد خطر الإصابة بالخرف 3 أضعاف.. دراسة تكشف مفاجأة

دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف
دراسة تكشف العلاقة بين فرط الحركة وتشتت الانتباه والخرف

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن.. حلوى اقتصادية بمذاق مميز

طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن
طريقة عمل البطاطا بالبرتقال في الفرن

بترمي زيت التونة والسردين؟.. مفاجآت عن أوميجا 3 والفرق بين التونة القطع والمفتتة

هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟
هل زيت التونة والسردين المعلب مفيد؟

نوع من الخضار يغنيك عن فيتامين سي.. فوائده مذهلة

الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي
الفلفل الألوان بديل لفيتامين سي

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد