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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصر بوابة الأسواق الأفريقية.. وزير الخارجية يستعرض فرص الاستثمار أمام الشركات التايلاندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في منتدى الأعمال المصري–التايلاندي، الذي نظمه اتحاد الصناعات التايلاندية بالتعاون مع مجلس الأعمال التايلاندي–المصري ببانجكوك، وبمشاركة ممثلي الشركات ودوائر الأعمال، وذلك في إطار زيارة سيادته إلى تايلاند وانعقاد الدورة الثالثة للجنة الوزارية المشتركة.

والقى وزير الخارجية كلمة في المنتدى أكد خلالها أن تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وتايلاند يمثل أولوية هامة في العلاقات الثنائية، مشدداً حرص الحكومة المصرية على فتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار وتيسير إقامة الشراكات بين شركات القطاع الخاص المصرية والتايلاندية.

كما استعرض الوزير مقومات مصر كوجهة للاستثمار ومركز للإنتاج والتصدير، وفي مقدمتها اتساع السوق المحلية، وتطور البنية التحتية، والموقع الاستراتيجي، والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ التفضيلي إلى الأسواق الإقليمية، بما فيها منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، داعياً الشركات التايلاندية إلى استكشاف فرص التعاون في التصنيع والصناعات الغذائية والمنسوجات والمطاط والصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية.

وعلى هامش المنتدى، التقى الوزير بـ بيمجاي لي إيسارانكول، رئيسة اتحاد الصناعات التايلاندية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الصناعي وتوسيع الاستثمارات المشتركة، وتكثيف التواصل بين اتحاد الصناعات التايلاندية واتحاد الصناعات المصرية، وتبادل وفود الأعمال والمشاركة في المعارض المتخصصة.

وأكد الوزير أهمية البناء على مخرجات اللجنة الوزارية المشتركة ومناقشات المنتدى لتحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات ملموسة تحقق المكاسب المشتركة للجانبين.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي منتدى الأعمال المصري–التايلاندي اتحاد الصناعات التايلاندية مجلس الأعمال التايلاندي تايلاند

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