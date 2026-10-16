وزير الخارجية يبحث مع بنك التصدير التايلاندي دعم الاستثمارات والتوسع في أفريقيا

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، "دايفون لرسونرج"، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد التايلاندي، خلال زيارته إلى بانكوك، لبحث تعزيز التمويل الداعم للتجارة والاستثمارات المشتركة.

وأكد وزير الخارجية أهمية توظيف أدوات التمويل والتأمين وضمان الاستثمار التي يوفرها البنك لتشجيع توسع الشركات التايلاندية في مصر، مستعرضاً مقوماتها كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير، والفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والنفاذ إلى الأسواق الأفريقية والعربية والأوروبية عبر اتفاقيات التجارة الحرة.

كما تناول اللقاء توسيع التسهيلات الائتمانية وتيسير المدفوعات لدعم المصدرين والمستوردين. واستعرض الوزير نتائج منتدى أعمال العلمين، داعياً إلى حشد التمويل لشراكات مصرية تايلاندية في أفريقيا، بما يحول الزخم السياسي إلى مشروعات واستثمارات تحقق المكاسب المشتركة.