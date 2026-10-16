وزير الخارجية يلتقي رئيس وزراء تايلاند.. أشاد بحكمة الرئيس السيسي ودعاه لزيارة بانكوك

التقى الدكتور بدر عبّد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، الجمعة ١٦ أكتوبر، أنوتين تشارنفيراكول، رئيس وزراء تايلاند، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير المالية التايلندي، وذلك خلال تواجد الوزير عبد العاطي في بانكوك لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وصرح السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه رئيس وزراء تايلاند بدوره التحية لفخامة الرئيس، معرباً عن تقديره البالغ لحكمة سيادته في احتواء الأزمات التي تشهدها المنطقة، وموجهاً الدعوة لسيادته لزيارة تايلاند. كما رحب بزيارة الوزير عبد العاطي التي تعد الأولى لوزير خارجية مصري منذ ٣٠ عاماً، والتي شهدت عقد اللجنة المشتركة لدفع كل أوجه التعاون بين البلدين، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع مصر وتايلاند منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام ١٩٥٤.

وأضاف المتحدث أن المسؤولين اتفقا على ضرورة العمل على مضاعفة الميزان التجاري الذي يبلغ حالياً مليار ومائتي مليون دولار، خاصة في ضوء الإمكانيات الكبيرة والفرص المتاحة لزيادة صادرات البلدين. كما حرص الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على استعراض الفرص الاستثمارية المهمة التي تقدمها مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأشار في هذا السياق للتجارب الناجحة لعدد من المستثمرين التايلانديين في قطاعات السياحة والفنادق والملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية مثل تعليب التونة وغيرها.

وقد أكد الوزير عبد العاطي ترحيب الجانب المصري بمزيد من توطين الصناعات التايلاندية في مصر، مشيراً إلى أن مصر تعد مدخلاً مهماً لقارة أفريقيا كما تعد تايلاند مدخلاً لمنطقة آسيا والمحيط الهادي. وأشار في هذا الصدد إلى إمكانية إقامة مراكز لوجستية للمنتجات التايلاندية سواء الصناعات الغذائية مثل سمك التونة او المطاط أو المنسوجات وغيرها.

تم خلال اللقاء تناول عدد من الملفات الإقليمية حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المصرية لخفض التصعيد وإعادة توجيه الجهود نحو الحلول الدبلوماسية، وهو ما كان محل إشادة وتقدير كبيرين من الجانب التايلاندي.