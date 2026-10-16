فخري الفقي: جذب الاستثمارات يتطلب توفير مناخ مناسب للقطاع الخاص

أكد الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولي السابق، أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه يتمتع بمرونة أكبر في التعامل مع الأزمات والتحديات الاقتصادية، بفضل قدرته على سرعة اتخاذ القرارات والتكيف مع المتغيرات.

وأوضح الفقي، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، أن طبيعة عمل شركات القطاع الخاص تمنحها قدرة أكبر على المناورة والاستجابة للتطورات الاقتصادية مقارنة بالشركات والهيئات الحكومية.

وشدد على ضرورة تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب، بما يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات الخاصة، ويسهم في توسيع النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.