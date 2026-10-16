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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التخطيط: تعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع

وزير التخطيط
وزير التخطيط
أ ش أ

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أهمية التعاون مع المؤسسات الدولية لتصميم وتنفيذ مشروعات تجريبية قابلة للتوسع، تعتمد على نماذج تمويلية مبتكرة بالعملة المحلية وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة رفيعة المستوى بعنوان "السياسات وتطورات الأسواق: تعميق أسواق رأس المال المحلية لجذب الاستثمارات الخاصة"، وذلك في ختام مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في دورتها الــ 81 والمنعقدة بالعاصمة التايلاندية «بانكوك».

واستعرض الدكتور أحمد رستم، مجموعة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة المصرية، لافتًا إلى أن مصر عملت بصورة تدريجية على تعزيز استدامة الدين الحكومي، وتنويع وتطوير الأدوات التمويلية، وتحفيز الاستثمارات الموجهة للأنشطة الإنتاجية والاقتصاد الحقيقي. كما أشار إلى تطوير البنية الأساسية لأسواق المال، وإتاحة المزيد من الحوافز الضريبية لتنشيط الاستثمار في الأوراق المالية.

وتطرق وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى الشراكة مع مجموعة البنك الدولي للتوسع في آليات التمويل المبتكر للحد من المخاطر، والتوسع في ضمانات مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وزير التخطيط الدكتور أحمد رستم المؤسسات الدولية

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