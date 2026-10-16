قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيسة وزراء الدنمارك تطالب المفوضية الأوروبية بفحص خطة إسبانيا لتسوية أوضاع المهاجرين
فخور بالملكي وأحلم بمزيد من الألقاب.. جود بيلينجهام يحتفل بمباراته الـ150 مع ريال مدريد
الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار شمال البلاد.. والطقس خريفي مائل للحرارة حتى 22 أكتوبر
وكيل وزارة العدل اليمنية: الحوثيون يستهدفون التجارة العالمية عبر باب المندب
لا ريبوبليكا: تحقيق إيطالي مع كاتس وبن غفير ومسئولين إسرائيليين بسبب أسطول الصمود
بعد تقدير قوته بنحو 9.9 ريختر.. اليابان تلغي «تحذيرًا خاطئًا» من زلزال مدمر وتعطل مؤقت للقطارات
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد خلية تابعة لحماس في غارة جوية جنوب قطاع غزة
بعد زيادة الضحايا 16.1%.. المفوضية الأوروبية تطلق استراتيجية جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر
دعاء آخر ساعة يوم الجمعة.. أدرك ساعة الاستجابة قبل أذان المغرب بأدعية للرزق والفرج
واشنطن تدين اعتداء المستوطنين على مصورة أمريكية قرب رام الله وتطالب باعتقال المتورطين
قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026
تحركات مكثفة بمطروح لسحب مياه الأمطار من محيط مقابر المغاربة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل الغرامة.. موعد انتهاء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026

سداد فاتورة الغاز
سداد فاتورة الغاز
خالد يوسف

تواصل شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد» استقبال قراءات عدادات الغاز الطبيعي لشهر أكتوبر 2026، وذلك عبر منظومة رقمية متكاملة تتيح للمواطنين تسجيل استهلاكهم بكل سهولة حتى يوم 27 من الشهر الجاري،  حيث تأتي هذه التيسيرات لضمان إصدار فاتورة دقيقة تعكس الاستهلاك الفعلي بدلاً من نظام التقديرات الجزافية، مما يمنح المشتركين فرصة سداد المستحقات عبر وسائل إلكترونية متطورة توفر الوقت والجهد وتجنبهم الغرامات.

 

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز

يمكن تسجيل قراءة عداد الغاز من خلال الموقع الرسمي لشركة بتروتريد، الذي يتيح أيضًا الاستعلام عن قيمة الفاتورة وإتمام عمليات السداد الإلكتروني، بالضغط هــنــــــــا.

رابط تسجيل قراءة الغاز

 

خطوات تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة بتروتريد.

- اختيار خدمة «تسجيل قراءة عداد الغاز» أو «إدخال قراءة الغاز».

تسجيل قراءة الغاز إلكترونيا

- إدخال بيانات المشترك كما تظهر في فاتورة سابقة.

- إدخال بيانات الوحدة المطلوبة، ومنها المنطقة واليومية والقطاع والبلوك والعمارة والشقة والرقم الفرعي.

- تسجيل القراءة الحالية الظاهرة على العداد.

- مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، ثم إرسال القراءة.

- ويُفضل تسجيل الأرقام الظاهرة على العداد بدقة لتجنب إدخال قراءة غير صحيحة.

طرق أخرى لتسجيل قراءة الغاز

إلى جانب الموقع الإلكتروني، توفر «بتروتريد» عددًا من الوسائل لتسجيل القراءة، من بينها:

- إبلاغ القراءة للمحصل أثناء زيارته، في المناطق التي تتوافر بها خدمة تسجيل القراءة عبر ماكينة الـPOS.

- المحافظ الإلكترونية.

- تطبيق «ماي فوري».

- تطبيق جوميا.

- مكاتب البريد المصري.

- منافذ التحصيل الإلكتروني، ومنها فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- بعض ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المتاحة بالخدمة.

- الاتصال بالرقم المختصر 17169 من الهاتف الأرضي أو المحمول.

- خدمة الرد الصوتي التفاعلي عبر 5727 من المحمول أو 09000727 من الخط الأرضي.

- مراكز خدمة عملاء بتروتريد الخارجية.

- فروع الشركة المنتشرة على مستوى الجمهورية.


تسجيل القراءة عبر الهاتف

يمكن للمشتركين الاستفادة من خدمات بتروتريد الهاتفية خلال فترة استقبال القراءات، من خلال:

- 17169: مركز خدمة عملاء بتروتريد.

تسجيل القراءة عبر الهاتف

- 5727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من المحمول.

- 09000727: خدمة الرد الصوتي التفاعلي من الخط الأرضي.

طرق سداد فاتورة الغاز

بعد الاستعلام عن قيمة الفاتورة، يمكن سدادها عبر عدد من القنوات، أبرزها:

- المحافظ الإلكترونية، ومنها فودافون كاش واتصالات كاش وأورنج كاش وWE Pay، إلى جانب المحافظ البنكية المتاحة.

سداد فاتورة الغاز

- تطبيق «ماي فوري».

- خدمة «سهل» للسداد الإلكتروني.

- منافذ فوري وأمان ومصاري و«بي» وضامن وخدماتي.

- الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد.

تطبيق «إنستاباي»

- تطبيق «إنستاباي».

- تطبيق «ضامن».

- مراكز وفروع شركة بتروتريد.

الموعد النهائي: يستمر تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر أكتوبر 2026 حتى 27 أكتوبر الجاري، لذلك يُنصح بإرسال القراءة خلال الفترة المحددة لضمان تسجيل الاستهلاك الفعلي.

تسجيل القراءة عبر الهاتف قيمة استهلاكك طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي شركة الخدمات التجارية البترولية «بتروتريد قراءات عدادات الغاز الطبيعي سداد الفواتير قبل الغرامة تسجيل قراءة عداد الغاز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنك مصر

لمدة 48 ساعة| تحذير عاجل من بنك مصر لعملائه.. ماذا حدث؟

الدواجن

من 12 إلى 36 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة

صورة تعبيرية

رسميا.. الإسكان توضح الأنشطة المسموح بها في بدرومات العمارات والفيلات

الأجهزة الكهربائية

الثلاجة بـ30 ألف جنيه.. تفاصيل أزمة ركود الأجهزة الكهربائية

الصلاة

حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح

الدعاء

خير ما دعا به الرسول يوم الجمعة للفرج.. أدركه بـ11 كلمة الآن

الدولار

عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب 7 محافظات ساحلية.. والأرصاد تحذر من الساعات القادمة| الطقس

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

صالون الثقافة الجماهيرية بأبو قرقاص يستعرض دروس نصر أكتوبر في الانتماء وبناء الهوية

خطيب المسجد الحرام

خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين.. خطيبا المسجد الحرام والنبوي يستنكران اعتداءات الحوثي الإرهابية واستهداف مقدسات المسلمين

ديوان عام محافظة بني سويف

التحفظ على أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك في بني سويف

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

تقفز وتمشي على الماء أو تطير في السماء.. أغرب سيارات سابقة لعصرها

أغرب السيارات
أغرب السيارات
أغرب السيارات

بالأبيض اللافت.. إيمان العاصي تخطف الانظار بمهرجان الجونة السينمائي

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

بقدرات سبيس إكس الصاروخية.. الكشف عن سيارة تسلا رودستر الطائرة

تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028
تسلا رودستر الجديدة 2028

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود بالذخيرة الحية لإحدى وحدات الجيش الثاني الميداني.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد