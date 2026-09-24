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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال 2025/2026

وزير البترول
وزير البترول
أ ش أ

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي، أن الدولة واصلت خلال الفترة من يوليو 2024 حتى يونيو 2026 جهودها لتوفير المنتجات البترولية لكافة القطاعات وللمواطن المصري، مشيرا إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام المالي 2025/2026، ليصل الإجمالي التراكمي للوحدات المستفيدة إلى نحو 10 ملايين وحدة.

وأوضح الوزير - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس - أن متوسط استهلاك المنتجات البترولية خلال العامين الماليين 2024/2025 و2025/2026 بلغ نحو 17.77 مليار لتر سنويًا للسولار الذي تصدر معدلات الاستهلاك، ونحو 11.84 مليار لتر سنويًا للبنزين، ونحو 287.5 مليون أسطوانة سنويًا للبوتاجاز، ونحو 6.94 مليون طن سنويًا للمازوت.

وأضاف الوزير أن عدد محطات تموين السيارات بالوقود بلغ 4109 محطات خلال العام المالي 2025/2026، وذلك للوفاء باحتياجات السوق.

ولفت بدوي إلى أن التوسع في شبكات الغاز الطبيعي أسفر عن إحلال 14 مليون أسطوانة بوتاجاز، ليبلغ الإجمالي التراكمي للأسطوانات المستبدلة نحو 180 مليون أسطوانة، كما تم تحويل 75 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، ليرتفع الإجمالي التراكمي إلى 679,340 سيارة.

وأشار بدوي إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى شبكات نقل الغاز الرئيسية بلغت 6.1 مليار جنيه، بإجمالي استثمارات منفذة تراكميًا بلغ 30.806 مليار جنيه.

وقال الوزير إن متوسط استهلاك الغاز ارتفع من 6458.36 مليون قدم مكعب/يوم في فترة الشتاء (متوسط أكتوبر 2025 - مارس 2026) إلى 7281.56 مليون قدم مكعب/يوم في فترة الصيف (متوسط يوليو - أغسطس 2026)، بنسبة زيادة بلغت 12.7%.

ونوه بدوي إلى أن مكافئ الكهرباء شهد قفزة ملحوظة، حيث ارتفع من متوسط 109.15 مليون متر مكعب/يوم في الشتاء إلى 154.55 مليون متر مكعب/يوم في الصيف، بنسبة تغير بلغت 41.6%.

وزير البترول لثروة المعدنية توفير المنتجات البترولية للمواطن المصري

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