الوزراء: توسع متواصل في شبكات الغاز الطبيعي بمحافظات الوجه القبلي

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على جهود الدولة في تنمية أنشطة قطاع البترول بصعيد مصر، وما يشهده القطاع من توسع في توصيل الغاز الطبيعي بمختلف محافظات الوجه القبلي، باعتبار ذلك أحد المحاور الرئيسية لدعم التنمية الاقتصادية.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية صعيد مصر، وما توليه من أولوية لتطوير البنية الأساسية وتوفير الخدمات بمختلف محافظاته، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية بمحافظات الوجه القبلي.

وأشار الإنفوجراف إلى التوسع في مد شبكات الغاز الطبيعي بصعيد مصر خلال الفترة من عام 2009 وحتى نهاية يونيو 2026، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 2.2 مليون عميل منزلي، ونحو 9432 عميلًا تجاريًا، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي إلى 202 منشأة صناعية.

كما أوضح الإنفوجراف أنه تم توصيل الغاز الطبيعي إلى أكثر من 146 ألف عميل منزلي جديد خلال عام 2025/2026، ومن المستهدف إضافة أكثر من 179 ألف عميل منزلي خلال عام 2026/2027.

واستعرض الإنفوجراف جهود التوسع في توصيل الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، موضحًا أنه تم مد شبكات الغاز الطبيعي إلى 374 قرية كمرحلة أولى، مع تدفيع الغاز الطبيعي إلى 328 قرية منها، بنسبة إنجاز بلغت نحو 88%.

ولفت الإنفوجراف إلى ما تشهده محافظات الوجه القبلي من دعم للبنية التحتية المتطورة لشبكات الغاز الطبيعي، والتي تشمل أكثر من 30 محطة رئيسية لتخفيض الضغط، وأكثر من 750 محطة توزيع فرعية.