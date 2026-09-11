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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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الخطوات وطرق الدفع.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2026

الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2026
الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2026
خالد يوسف

تتزايد عمليات البحث بشكل ملحوظ من قبل المواطنين في مختلف المحافظات مع بداية كل شهر لمعرفة خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر 2026، وذلك في ظل حرص الجميع على متابعة الاستهلاك الشهري وسداد المستحقات في مواعيدها المحددة، ومع اعتماد شركة "بتروتريد" والشركات الأخرى العاملة في قطاع البترول على الأنظمة الرقمية والخدمات الإلكترونية، أصبح بإمكان المواطنين تسجيل قراءة العداد ومتابعة قيمة الفواتير بضغطة زر واحدة ومن المنزل دون أي عناء أو اضطرار للانتظار، لتساهم هذه الخطوات التقنية في تسهيل الحياة اليومية للمستهلكين، وتمنع تماماً مشكلة تراكم الفواتير أو التعرض لغرامات التأخير المفاجئة، مما يتيح لكل عائلة إدارة ميزانيتها الشهرية بشكل دقيق ومنظم يضمن راحتها وسهولة تعاملاتها.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا لـ شهر سبتمبر

- الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة الغاز التابع لها العداد.

- اختيار «الاستعلام عن فاتورة الغاز».

- إدخال رقم المشترك، والذي يشمل: «رقم العمارة والشقة، البلوك والمنطقة، المحافظة والقطاع، رقم العداد بدقة».

- الضغط على «استعراض الفواتير».

- تظهر قيمة الفاتورة المستحقة للسداد.

طرق دفع فاتورة الغاز

تتيح شركات الغاز مثل بتروتريد وناتجاس عدة وسائل ميسرة لدفع فاتورة الغاز الطبيعي، وتشمل:

- الدفع النقدي من خلال المحصلين الرسميين.

- السداد عبر محافظ الهواتف الذكية مثل فودافون كاش وأورانج كاش.

- الدفع من خلال المحافظ الإلكترونية للبنوك مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

- الدفع الإلكتروني باستخدام تطبيق إنستا باي (InstaPay).

- السداد عبر منافذ الدفع الفوري مثل فوري، أمان، ومصاري المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية.

خطوات دفع فاتورة الغاز عبر تطبيق إنستا باي

يتيح تطبيق إنستا باي «InstaPay» إمكانية سداد فاتورة الغاز بكل سهولة عبر الخطوات التالية:

- فتح تطبيق إنستا باي على الهاتف المحمول.

- اختيار «دفع الفواتير».

- تحديد «فواتير الغاز».

- اختيار الشركة التابع لها العداد «بتروتريد أو ناتجاس».

- إدخال رقم المشترك الخاص بك.

- الضغط على «التالي» لعرض قيمة الفاتورة.

- الضغط على «دفع»، ثم إدخال الرقم السري للتطبيق لإتمام العملية بنجاح.

نصائح لتجنب الغرامات وانقطاع الخدمة

- سجل قراءة عداد الغاز قبل يوم 27 لضمان دقة الفاتورة.

- سدد قيمة الفاتورة في موعدها لتجنب أي غرامات أو انقطاع الخدمة.

- استخدم وسائل الدفع الإلكتروني مثل تطبيق إنستا باي أو المحافظ الإلكترونية لتوفير الوقت والجهد.

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