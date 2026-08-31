قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حمزة عبد الكريم ضمن قائمة برشلونة لمواجهة رايو فاليكانو
بـ1500 جنيه.. كيفية التقديم على شقق الإيجار لمحدودي الدخل
براءة محمد معروف.. خبير تحكيمي يكشف مفاجأة بشأن واقعة مباراة الأهلي وزد
الكويت والإمارات: الاعتداءات الإيرانية على الأردن انتهاك صارخ لسيادتها
الحق اشتري ..سعر الذهب عيار 21 مفاجأة اليوم الاثنين
ترامب ينشر مقطع فيديو بالذكاء الاصطناعي يُظهر تدمير جزيرة خارك الإيرانية
جامعة الأزهر تطلق منظومة إلكترونية جديدة للشكاوى والمقترحات
الأرصاد: استقرار الأجواء مع بداية سبتمبر.. والعظمى غدًا على القاهرة 34 درجة
تفاصيل زيارة رئيسة النيابة الإدارية لمجلس الدولة.. مكافحة الفساد المالي والإداري
التعليم العالي: «القاهرة 2026» تسجل أرقامًا قياسية جديدة في تاريخ الألعاب الإفريقية للجامعات
75 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف عن السعر العادل للفراخ والبيض
وزير التعليم ومحافظ القليوبية يفتتحان 3 مدارس جديدة في بنها وطوخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قبل الموعد المحدد بعامين.. «فيوم 4» يبدأ الإنتاج بغرب دلتا النيل بإضافة 80 مليون قدم مكعب غاز يوميًا

الغاز
الغاز
أمل مجدى

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، وتسريع وتيرة تنمية الحقول وربط الآبار على الإنتاج، بدأت شركة بي بي الإنتاج من بئر «فيوم 4» بمنطقة غرب دلتا النيل، بما يسهم في إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الطبيعي يوميًا.

ويأتي بدء الإنتاج من البئر في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحفيز الاستثمارات وتسريع وتيرة تنمية الحقول، حيث أسهمت شركة بي بي في التعجيل بتنفيذ مشروع تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي.

ونجحت الشركة في تقديم موعد بدء إنتاج الغاز من بئر «فيوم 4» بنحو عامين عن الموعد المخطط له، في ضوء الإسراع في تنفيذ المشروع والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما يعكس أهمية تكامل أعمال الاستكشاف والتنمية والإنتاج، وتسريع وضع الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج.

وكانت شركة بي بي قد نفذت حملة استكشافية ناجحة في عام 2025، أسفرت عن اكتشاف بئر «فيوم»، لتبدأ بعد ذلك أعمال تطوير البئر وربط إنتاجه بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز.

وفي إطار تعظيم الاستفادة من موارد الحقل، نجحت الشركة كذلك في حفر مسار جانبي للبئر للوصول إلى طبقات مكمنية ميسينية جديدة داخل حقل غرب دلتا النيل، على أعماق تقارب 3 آلاف متر، دون الحاجة إلى حفر بئر منفصل أو إنشاء بنية تحتية جديدة تحت سطح البحر، بما أسهم في خفض الوقت اللازم لبدء الإنتاج والاستفادة من الإمكانات المتاحة.

وتم ربط إنتاج البئر بتسهيلات غرب دلتا النيل لمعالجة الغاز من خلال خط أنابيب «جيزة–فيوم»، بالاعتماد على حلول هندسية مبتكرة للتغلب على التحديات الفنية، والاستفادة من البنية التحتية البحرية القائمة، بما أتاح الوصول إلى كميات إضافية من الغاز وتسريع وضعها على الإنتاج.

وقال وائل شاهين، رئيس شركة بي بي مصر، إن بدء إنتاج بئر «فيوم 4» يعكس دعم الشركة المستمر لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تسريع أعمال التنمية، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وتوظيف أحدث التقنيات لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في مصر.

يُشار إلى أن منطقة غرب دلتا النيل تضم مجموعة من حقول الغاز الواقعة في المياه البحرية المصرية، ضمن امتيازي شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط للمياه العميقة، وتتولى شركة بي بي تشغيل تسهيلات غرب دلتا النيل بحصة تبلغ 82.75%، فيما تمتلك شركة هاربور إنيرجي الحصة المتبقية البالغة 17.25%.

البترول الغاز النفط التعدين وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. أسعار البنزين اليوم الإثنين رسميا

أسعار السلع الأساسية

السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ52.. أسعار السلع اعتبارًا من 10 سبتمبر بتوجيهات رئاسية

أسعار الدواجن

بعد انخفاضات كبيرة.. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم

أرشيفية

الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة المنهاد بالإمارات بعشرات المسيرات

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

سعر الذهب اليوم 31 أغسطس 2026 .. عيار 21 والجنيه الذهب

محمد معروف

تفاصيل مكالمة عبدالفتاح ومعروف بشأن مباراة الأهلي وزد

ياسر ابراهيم

تفاصيل أزمة ياسر إبراهيم مع الأهلي

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 31 أغسطس

ترشيحاتنا

أغلى من عيالي.. معلم بإسنا يودع مدرسته بالدموع بعد 33 سنة من العطاء

أغلى من عيالي.. معلم بإسنا يودع مدرسته بالدموع بعد 33 سنة من العطاء

مكافحة حرائق الغابات

اتحاد عمال مصر ينعى ضحايا حرائق الجزائر ويؤكد تضامنه مع الشعب الشقيق

الرئيس السيسي

محطات في العلاقات المصرية - الصينية

بالصور

قبل دخول المدارس.. 15 فكرة لـ لانش بوكس صحي واقتصادي

.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى
.15 فكرة لـ لانش بوكس صحى و اقتصادى

محمود قابيل وبسمة وعمرو سليم فى وداع ابنة نجلاء فتحي

بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي
بسمة بجنازة ابنة نجلاء فتحي

فى عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر
فى عيد ميلادها .. صور تكشف عن إناقة و جمال ليلى أحمد زاهر

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح
القوات المسلحة تنظم عددا من اللقاءات مع شيوخ وعواقل سيناء ومطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: نجيب محفوظ.. جدلية السياسة والإبداع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤكد أهمية دورها المحوري

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: بين أمريكا والصين.. مصر في قلب معركة الذكاء الاصطناعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عكس عقارب الساعة!

المزيد