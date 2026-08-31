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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: المصريون يستهلكون 17 مليار الف لتر من السولار و6 ملايين أسطوانة بوتاجاز سنويا

بعض ملامح السنوات السابقة
بعض ملامح السنوات السابقة
أمل مجدى

أعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن المصريون يستهلكون 17 مليار الف لتر من السولار و 6 مليون أسطوانة بوتاجاز سنويا.

كما أوضح خلال اجتماعه مع رؤساء التحرير ورؤساء الشركات والخبراء اليوم أن إجمالى عدد محطات تموين الوقود للسيارات في مصر عام 2025/2026 بلغ 4109.

وأكد أن مصر تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من نحو 1% حالياً إلى ما يتراوح بين 5% و6% خلال السنوات المقبلة.

وأشار الوزير إلى أن مصر لديها كل المقومات التي يحتاجها قطاع التعدين حيث تملك مصر جيولوجيا واعدة.

وأكد أن المحاور الرئيسية لوزارة البترول والثروة المعدنية الفترة الحالية هي تلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، والاستفادة من الثروات البترولية وتحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.

البترول الغاز النفط التعدين وزارة البترول

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