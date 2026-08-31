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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

"التعاون الخليجي" يدين الهجوم الإيراني على الإمارات باستخدام طائرة مسيرة

رئيس مجلس التعاون الخليجي
رئيس مجلس التعاون الخليجي
أ ش أ

 أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي جاسم محمد البديوي بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني على الإمارات باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكد البديوي - في بيان نقلته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم الاثنين - أن دول مجلس التعاون تقف صفا واحداً إلى جانب الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.

مجلس التعاون لدول الخليج العربي أدان الهجوم الإيراني الإمارات

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