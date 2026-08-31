الأردن يدين الهجوم الإيراني على الإمارات بمسيرة

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أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية فوق المياه الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية الإردنية، اليوم الاثنين وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.





