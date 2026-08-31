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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين الهجوم الإيراني على الإمارات بمسيرة

الاردن
الاردن
أ ش أ

أدان الأردن الهجوم الإيراني الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإماراتية فوق المياه الإقليمية.

وأكدت وزارة الخارجية الإردنية، اليوم الاثنين وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن ذلك يعد انتهاكا سافرا لسيادة الإمارات وتهديدا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وتصعيدا خطيرا وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.



 

أدان الأردن الهجوم الإيراني الإمارات

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