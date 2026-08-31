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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تخصيص مبنى بالمنطقة السكنية 23 بالسادات لاستغلالها كمقر للتأمين الصحي

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

حصلت محافظة المنوفية اليوم على موافقة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في "جهاز تنمية مدينة السادات "، على تخصيص مبنى الوحدة الصحية بالمنطقة السكنية 23  بالمدينة، لاستغلالها كمبنى للتأمين الصحي  بنظام حق الانتفاع ، وذلك في خطوة جادة للتوسع في المقرات الإضافية الجديدة بما يعزز مستوى الخدمة الصحية المقدمة وتحقيق نقلة نوعية متكاملة ومستدامة تلبى احتياجات المواطنين، جاء ذلك في ترجمة حقيقة واستجابات فعالة على أرض الواقع عقب جولته الميدانية بمدينة السادات السبت الماضي.

ووجه محافظ المنوفية ، مدير عام التأمين الصحي بضرورة التنسيق التام مع جهاز تنمية مدينة السادات بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لتخصيص الوحدة وتقديم الدعم والتيسيرات لدخولها الخدمة ، وسيتم تطوير ها ورفع كفاءتها من خلال المشاركة المجتمعية مع أحد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بدائرة منوف والسادات بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية ودعم وتطوير منظومة التامين الصحي

وفى استجابة فعالة لما تم رصده على أرض الواقع عقب زيارة المحافظ لمبنى التأمين الصحي بالسادات ، أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير عام التأمين الصحي ، أنه تم اليوم توفير كافة نواقص الأدوية من جميع المتطلبات  لضمان توفير الخدمة الصحية وتأديتها بالشكل الأمثل لمنتفعي التأمين والمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.

هذا وأكد محافظ المنوفية على أن قطاع الصحة يقع على رأس الأولويات وأنه لا يدخر جهداً في تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة، واتخاذ أي قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات بشتى القطاعات بما يلبى متطلباتهم واحتياجاتهم.

المنوفية محافظة المنوفية محافظ المنوفية التأمين الصحي السادات

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