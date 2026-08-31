افتتاح معرض أهلاً مدارس بالمنوفية

افتتح اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، معرض «أهلاً مدارس» أمام المسجد العباسي بنطاق حي غرب شبين الكوم ، لتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «كلنا عندك»، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية ، جاء ذلك بحضور المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري ، الاستاذ سيد شعبان رئيس حي غرب شبين الكوم.

وخلال جولته، تفقد محافظ المنوفية أقسام المعرض المختلفة، والذي يضم تشكيلة متنوعة من الأدوات والمستلزمات المدرسية، إلى جانب السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، حيث اطمأن على جودة المنتجات ومستوى الأسعار ومدى توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين ، موجهاً بزيادة المعروض من المستلزمات والأدوات المدرسية داخل المعرض، وتوفيرها بالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة للأسعار ومقارنتها بمثيلاتها في الأسواق.

وشدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية على مدار الساعة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة المنتجات وتوافر السلع بالكميات المناسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات ، مؤكداً على أن المحافظة تستهدف التوسع في إقامة المنافذ الثابتة والمتحركة والمبادرات التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، بالتنسيق بين مديرية التموين والوحدات المحلية، واختيار المواقع المناسبة لضمان وصول السلع والخدمات إلى أكبر عدد من المواطنين.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن توفير السلع الأساسية ومستلزمات المدارس وضبط الأسواق يمثل أولوية على رأس منظومة العمل، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، بما يضمن توافر احتياجات المواطنين، خاصة السلع الاستراتيجية، ويسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن الأسر مع بدء العام الدراسي الجديد.