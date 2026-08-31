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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: اختيار محمد صلاح الانضمام إلى طرابزون قرار صحيح

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

أكد أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، أن هيثم حسن لاعب منتخب مصر يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتقديم إضافة قوية مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وقال أحمد صالح، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد المحور» الذي تقدمه الإعلامية دينا سليم: «هيثم حسن سيكون له بصمة كبيرة مع منتخب مصر في الفترة المقبلة، وأتمنى البحث عن لاعبين من مزدوجي الجنسية لدعم صفوف المنتخب».

وأشاد نجم الزمالك السابق بمحمد صلاح، قائد منتخب مصر، عقب انتقاله إلى طرابزون، قائلا: «محمد صلاح نجم كبير، وحظي باستقبال أسطوري، وشعرنا بالفخر».

وأضاف: «اختيار محمد صلاح الانضمام إلى طرابزون قرار صحيح، وأتمنى له التوفيق خلال الفترة المقبلة».

مباراة محمد صلاح القادمة 

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري التركي، عندما يلتقي مع فريق آميد سبورتيف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب «ديار بكر»، معقل فريق آميد سبورتيف، حيث يحل طرابزون سبور ضيفًا في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

من المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وآميد سبورتيف اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

الزمالك نادي الزمالك هيثم حسن منتخب مصر محمد صلاح

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