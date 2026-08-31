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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود طرابزون سبور أمام آميد سبورتيف في الدوري التركي

طرابزون
طرابزون
رباب الهواري

يستعد فريق طرابزون سبور، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري التركي، عندما يلتقي مع فريق آميد سبورتيف مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الموسم الكروي 2026-2027.

وتقام المباراة على ملعب «ديار بكر»، معقل فريق آميد سبورتيف، حيث يحل طرابزون سبور ضيفًا في إطار منافسات الجولة الثانية من المسابقة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق التركي لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصاره الثاني على التوالي.

طرابزون سبور يسعى لمواصلة الانتصارات

وكان طرابزون سبور قد بدأ مشواره في الدوري التركي بالتعادل مع قاسم باشا بهدف لكل فريق، في مباراة شهدت الظهور الأول لمحمد صلاح بقميص ناديه الجديد، بعدما شارك كبديل خلال اللقاء.

ونجح طرابزون سبور في تحقيق الفوز في مباراته التالية، بعدما تغلب على إسطنبول باشاك شهير بهدفين مقابل هدف، في لقاء تألق خلاله محمد صلاح وقاد فريقه لتحقيق الانتصار وحصد ثلاث نقاط مهمة.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها الفريق من أجل تحقيق فوز جديد أمام آميد سبورتيف، ومواصلة المنافسة بقوة على مراكز المقدمة في جدول ترتيب الدوري التركي.

محمد صلاح يواصل مشواره مع طرابزون سبور

وتأتي مواجهة آميد سبورتيف ضمن سلسلة مباريات محمد صلاح مع طرابزون سبور بعد انتقاله إلى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، عقب نهاية تجربته مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ويحظى النجم المصري باهتمام كبير من جماهير طرابزون سبور، التي تترقب مواصلة تألقه وتقديم مستويات قوية مع الفريق خلال الموسم الجاري.

موعد مباراة طرابزون سبور وآميد سبورتيف

من المقرر أن تنطلق مباراة طرابزون سبور وآميد سبورتيف اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة طرابزون سبور وآميد سبورتيف

ومن المنتظر أن تُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3، حيث يمكن للجماهير متابعة المواجهة المرتقبة بين الفريقين، والتي يسعى خلالها طرابزون سبور لتحقيق انتصار جديد في بطولة الدوري التركي.


 

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