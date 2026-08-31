شبانة: مصطفى شوبير يجدد للأهلي خلال أيام.. والنادي يستهدف 4 مواسم لكل اللاعبين

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يواصل ملف تجديد عقود عدد من لاعبيه، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير اقترب من تمديد تعاقده مع القلعة الحمراء.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC":"خلال أيام، مصطفى شوبير هيجدد عقده، رغم إن اللاعب عايز يضع شرطًا جزائيًا للاحتراف".

وأضاف: "محمد هاني مكمل في الأهلي بجانب ياسر إبراهيم، والأهلي محدد عقد محمد عبدالله، وهناك اتفاق على ده، بجانب عمر سيد معوض".

وتابع: "الأهلي يمدد كل العقود للاعبين، ومش هيكون في لاعب في عقده موسم أو اتنين، كلهم هيكونوا 4 مواسم، ليكون هناك استقرار".